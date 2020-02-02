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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ندوة لفيلم «لما بنتولد» بحضور أبطال العمل.. (صور)

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:02 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسين الجندي
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عقد مهرجان جمعية الفيلم، في دورته الـ46، مساء أمس السبت، ندوة لفيلم «لما بنتولد» بعد عرضه للجمهور، وهو آخر أفلام المهرجان، بحضور بطل الفيلم الفنان عمرو عابد والمخرج والمنتج.

وأعرب الفنان عمرو عابد عن سعادته الكبيرة بعرض فيلمه في مهرجان بحجم جمعية الفيلم، لافتًا إلى أن هذا أكبر دليل على نجاح العمل ويتمنى أن تنال أعماله القادمه إعجاب الجمهور.

وتحدث «عابد» عن الفيلم قائلا: «أنا محظوظ للغاية بالعمل مع المنتج معتز عبد الوهاب الذي لم يبخل على العمل في شيء، ولن ينتظر منه أي أرباح، وبذل كل ما في وسعه لإظهار الفيلم في أفضل صورة».

وأضاف عابد: «شخصيتي في الفيلم كانت مثيرة للجدل وجريئة للغاية من وجهة نظر الجمهور بسبب أنني أجسد شخص شاذ جنسيا، ولكني لم أتردد في قبولي للدور، وأتمنى أن أجسد جميع الشخصيات الجريئة في السينما المصرية».

وتحدث منتج الفيلم معتز عبد الوهاب عن الميزانية، مؤكدًا أنها كانت عالية لدرجة كبيرة، حيث تم تصوير بعض المشاهد في المطار وهذا أخذ أكثر من ٣ شهور لإنهاء التصاريح، بالإضافة إلى أن التصوير في شوارع القاهرة متعب ومكلف للغاية، وبالنسبة لمشكلة الصوت كان مهندس الصوت إيطالي وصنع الفيلم على صالات عرض مجهزة ولهذا تختلف جودة الصوت.

وأوضح المخرج تامر عزت أن الفيلم كان مجرد فيلم قصير وتم عرضه عام ٢٠٠٧، وتم تطويره إلى روائي طويل، بمساعدة السيناريست ندين شمس، وبعد الانتهاء من عملية التطوير، واجه العمل مشكلة عدم وجود جهة منتجة، مضيفًا: «حتى شاركت أنا والمنتج معتز بكل ما أملك من أموال لإخراج الفيلم للنور، وكانت آخر المشاكل هي رفض الرقابة سيناريو الفيلم وتحدينا كل هذه العواقب وأخرجنا الفيلم للجمهور».

وأضاف مخرج العمل عن اختياره للنجوم الفيلم قائلا: «حرصت على وجود ممثلين يشبهون الفيلم، ولن أفكر في نجوم شباك، وبعد معناة شديدة، وقع الاختيار على هؤلاء الأبطال».

فيلم "لما ينتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.

ويتناول العمل 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهما قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث.
ندوة لفيلم «لما بنتولد» بحضور أبطال العمل.. (صور)
ندوة لفيلم «لما بنتولد» بحضور أبطال العمل.. (صور)
ندوة لفيلم «لما بنتولد» بحضور أبطال العمل.. (صور)
ندوة لفيلم «لما بنتولد» بحضور أبطال العمل.. (صور)
ندوة لفيلم «لما بنتولد» بحضور أبطال العمل.. (صور)
ندوة لفيلم «لما بنتولد» بحضور أبطال العمل.. (صور)
ندوة لفيلم «لما بنتولد» بحضور أبطال العمل.. (صور)
ندوة لفيلم «لما بنتولد» بحضور أبطال العمل.. (صور)

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