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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة ترحب بتكليف رئيس وزراء جديد في العراق

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:01 ص
جينين بلاسخارت
جينين بلاسخارت
وكالات
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رحبت جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء، وحثت على العمل سريعا لتحقيق الإصلاحات وتلبية مطالب الشعب بالمساءلة والعدالة.

وذكر بيان صادر عن «بلاسخارت» أن «الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت رحبت بتكليف رئيسٍ للوزراء، محمد توفيق علاوي، وتحثّ على العمل سريعًا، أولًا وقبل كل شيء، لتحقيق إصلاحاتٍ جوهريةٍ وتلبية المطالب المشروعة للشعب بالعدالة والمساءلة».

وأضافت بلاسخارت أن «رئيس الوزراء المكلف يواجه مهمة صعبة هي تشكيلُ مجلس الوزراء بسرعةٍ ومصادقة البرلمان للمُضي قُدمًا في إصلاحاتٍ هادفة تُلبي المطالب الشعبية وتُحققُ العدالة والمساءلة».

وأوضحت أنه لا يزال الطريق إلى الأمام محفوفًا بالصعوبات، وسيتطلب إحراز التقدمِ دعمَ جميع الجهاتِ الفاعلةِ لعمل رئيس الوزراء المكلف خدمةً للشعب العراقي، لافتة إلى أن الالتزامات التي وردت في بيان رئيس الوزراء المكلف تُلبي الكثيرَ من مطالب المحتجين السلميين ويُعدّ مؤشر مشجع وجدير بالترحيب.

وأشارت بلاسخارت إلى أن الشعب العراقي سيحكُم في نهاية المطاف على قيادة البلاد من خلال النتائج والإنجازات، داعية جميع أصحاب الشأن إلى تجاوز حالة التحزب ووضع المصلحة الوطنية أولًا.

وأكدت الممثلة الأممية على مواصلة دعم الأمم المتحدة للشعب العراقي وحكومته لبناء عراقٍ أكثر سِلمًا وعدلًا وازدهارًا.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف مساء امس السبت محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

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