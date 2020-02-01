عمرو أديب: ارتفاع المصابين بـ«كورونا» في أمريكا لـ8 حالات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أمريكا أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 8 حالات، لافتًا إلى أن الأمريكان ليس لديهم غضاضة في الأمر، ويرون أن نسبة الإصابات ليست مرتفعة.وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "يبدو أن الأمر جلل، ودول كثيرة قررت في استراتيجيتها للعلاج أن تتخذ احتياطات مشددة، وتخصيص أماكن للعلاج بعيدًا عن المستشفيات العادية".ولفت إلى أن الخبر الجيد، رغم وفاة قرابة 300 في الصين، أن هناك حالات شفاء، وأن الخطورة تكون في حالة كبار السن وصغار السن.ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن الحالة الثامنة، ظهرت بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، وأوضحت وزارة الصحة العامة في الولاية، أن المصاب الجديد شاب في العشرينيات من العمر، تقدم من تلقاء نفسه للفحوصات الطبية فور عودته مؤخرا من مقاطعة "ووهان" الصينية مركز فيروس كورونا.وكان مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنطوني فاوسي، أعلن أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" تعتبر منخفضة بشكل عام في الولايات المتحدة.