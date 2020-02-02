قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

أكدت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة 2 بالرصاص حالتهم حرجة، جراء إطلاق نار وقع بعد ظهر اليوم في كنيسة بمدينة ريفيرا بيتش بولاية فلوريدا.وأوضحت قناة «NBC نيوز» الأمريكية أنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار بعد الساعة 2:30 مساءً في كنيسة مدينة النصر، ووقع الحادث بعد مراسم تشييع جنازة أحد الأفراد.وأكدت الشرطة وفاة صبي يبلغ من العمر 15 عامًا ورجل بالغ في مكان الحادث، كما أصيبت امرأة وشابًا بالرصاص ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.وقال كبير القساوسة في الكنيسة «تورنت دي لوبوي» في منشور له عبر موقع فيسبوك، إن الكنيسة حزينة لفقدان «شابين أسودين جراء إطلاق نار لا معنى له».