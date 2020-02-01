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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة مواطن فى انهيار عقار غرب الإسكندرية (صور)

السبت 01/فبراير/2020 - 11:52 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هبه عويضه
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تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، اليوم السبت، بلاغًا بانهيار عقار مكون من دور أرضي و4 طوابق علوية بشارع الزرفة تقاطع ناصية علي الصغير بالقبارى، وإصابة مواطن جراء الانهيار.
وعلى الفور انتقلت رئاسة الحي، والنقيب محمد سعيد مدير وحدة المرافق بالحي، ومدير الإدارة الهندسية بالحي، ومهندس التنظيم وفني الإدارة الهندسية والإدارات المعنية بالحي لموقع العقار، وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن العقار مكون من دور أرضي و4 أدوار علوية بشارع الزرفة تقاطع ناصية علي الصغير، وتبين انهيار العقار بالكامل والعقار خالي من السكان، وبالرجوع لسجلات الحي تبين أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض برقم 113 لسنة 2019، من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

كما نتج عن انهيار العقار إصابة مواطن أثناء مروره بالطريق أسفل العقار المنهار، ويدعي طارق السيد عبد الحميد، وتم تسديد محضر بقسم شرطة مينا البصل رقم 570 لسنة 2020 للتنبيه على السكان المجاورين للعقار المنهار بالإخلاء المؤقت دون منقولات حفاظًا على الأرواح والممتلكات لحين العرض على لجنة الهندسية لإتخاذ القرار الهندسي للعقار، كما تم التنسيق مع شبكات المرافق (كهرباء - غاز - مياة ) لقطع المرافق عن العقار.
إصابة مواطن فى انهيار عقار غرب الإسكندرية (صور)
إصابة مواطن فى انهيار عقار غرب الإسكندرية (صور)
إصابة مواطن فى انهيار عقار غرب الإسكندرية (صور)
إصابة مواطن فى انهيار عقار غرب الإسكندرية (صور)
إصابة مواطن فى انهيار عقار غرب الإسكندرية (صور)
إصابة مواطن فى انهيار عقار غرب الإسكندرية (صور)
إصابة مواطن فى انهيار عقار غرب الإسكندرية (صور)
إصابة مواطن فى انهيار عقار غرب الإسكندرية (صور)
إصابة مواطن فى انهيار عقار غرب الإسكندرية (صور)
إصابة مواطن فى انهيار عقار غرب الإسكندرية (صور)

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