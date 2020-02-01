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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسنت فهمي:"المؤتمرات العقارية لها أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد مصر

السبت 01/فبراير/2020 - 11:51 م
الدكتورة بسنت فهمي
الدكتورة بسنت فهمي
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قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن المؤتمرات العقارية في مصر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث ذكرت أن قديما كانت هناك شركات تُسمى شركات متعددة الجنسيات، ولكن أصبحت الآن عابرة القارات، والعالم ينظر إلى سكان على أنه لدية جنسية أنه يعيش على كوكب الأرض.

وأضافت "فهمي"، خلال حوارها في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن هذا الأمر، وأن العالم كله اصبح قطعة واحدة، بفضل التكنولوجيا، كما أن هدف المؤتمرات ليست "هيصة" كما يزعم البعض بل تقرب الناس من بعضها البعض.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن الترويج العقاري وتصدير العقار من أهم الأفكار الاقتصادية في العالم، حيث إنه عندما يتحرك العقار ويقوم يُحرك بجانبه على الأقل 80 صناعة، مؤكدة أن فكرة تصدير العقار والمعارض العقارية "هائلة" وبدأت في الدول الغربية، حيث إنه أصبح لا يوجد حدود بين الدول، وتم تخطي تلك الحدود بالتكنولوجيا والعلم والفكر.

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