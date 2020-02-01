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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عادل زيدان: السيسي لديه اهتمام كبير بسياحة المعارض والمؤتمرات

السبت 01/فبراير/2020 - 11:48 م
عادل زيدان
عادل زيدان
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أكد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم للغاية بسياحة المعارض والمؤتمرات في مصر، كما أن مصر تمتلك إمكانيات غير متوفرة في دول العالم ويجب تسويقها بشكل صحيح، مضيفا:" لازم نبص على مصر من فوق مش من تحت، مصر عندها امكانيات وإمكانات كبيرة جدا".

وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"،:" إحنا مش قادرين كمصريين نحس بقيمة نفسنا كمصريين، ومش عارفين قيمة بلدنا ودي مشكلة أكبر، القدوة بدأت تنتهي من حياتنا مش بنقرا كويس عن بلدنا رغم أن العالم أجمع عارف قيمة مصر".

وأوضح رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، أن الرئيس السيسي في الفترة الماضية سوق مصر بشكل محترم للغاية، ولكن على القطاع الخاص أن يساعد في تسويق مصر ورسم صورة ذهنية للعالم كله عن قيمة مصر الحقيقية، "مصر حته أرض على ناصية، مكان فريد جدا من نوعة، والعالم كله شايف مصر في حته تانية".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لدية ملفات عديدة، "يزرع البذرة واحنا المفروض نطور ونراعي البذرة دي كلا في تخصصة، التسويق مصر بالشكل المحترم جدا محتاجين نحترم تسويق مصر بالشكل ده ونظهر اللي عندنا للغير، ونبص على مصر من فوق، فور الانتهاء من الحرب على الإرهاب والمشاكل الموجودة المحيطة بمصر، لدينا فرصة ذهبية في أعلى عوائد الاستثمار وهو الاستثمار العقاري".

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