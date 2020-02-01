بسنت فهمي توجه رسالة للمحافظين بشأن تشجيع الاستثمارات

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية تناقش حاليًا التعديلات الخاصة بمشروع قانون القيد المركزي والإيداع، المحال من الحكومة والذي ينص على مجموعة من البنود التي تسمح بتأسيس شركات مقاصة وإيداع جديدة سواء تختص بالسندات أو العقود الآجلة أو غيره.وأضافت "فهمي"، خلال حوارها في برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أنه يجب الاهتمام بسياحة المعارض في مصر من أجل الحفاظ على نظافة المدن المصرية من ناحية، ومن ناحية أخرى تشجيع الاستثمار.وتابعت: " أول ما يتعمل معرض في أي مدينة بنشوف إقبال من الناس، ونلاقي المحافظات تهتم بالمعرض ده، وتنظف الشوارع وتقص الأشجار وتزيل القمامة، فلازم كل محافظ في كل محافظة أن يهتم بسياحة المعارض ويشجع الاستثمارات".