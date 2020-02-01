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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسي يكشف لـ«الدستور» أجندة اجتماع القاهرة الاقتصادي بشأن ليبيا

السبت 01/فبراير/2020 - 11:44 م
حفتر
حفتر
محمد عمر
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التقى المشير خليفة حفتر، اليوم، في مقر قيادة الجيش ببنغازي، غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، وبحث معه تطورات الأوضاع، كما اتفق معه على مشاركة الجيش في مؤتمر جنيف بلجنة "5+5".

وفي تصريحات لـ«الدستور» أكد فتح الله غيضان الفرجاني، السياسي الليبي، أن لقاء المشير حفتر اليوم مع غسان سلامة جاء بعد مؤتمر برلين الذي عقد الشهر الماضي في ألمانيا، واستنكر المشير حفتر إخلال وانتهاك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمخرجات برلين، بإرساله بارجات وسفن حربية محملة بالأسلحة إلى طرابلس.

وأشار الباحث والسياسي إلى أن المشير حفتر وافق على المشاركة في اجتماع جنيف العسكري "5+5" وأنه ملتزم بالمسار السياسي والاقتصادي، حيث تستضيف القاهرة الأسبوع المقبل اجتماعا اقتصاديا بشأن ليبيا.

وأوضح الفرجاني أن اجتماع القاهرة سيناقش الجانب الاقتصادي في ليبيا، وقد وجهت دعوة إلى البرلمان والقيادة العامة للجيش، وهذا الاجتماع امتداد لاجتماع عقد في تونس بهذا الشأن دعت إليه الأمم المتحدة وقد يشارك فيه الأطراف ذاتها التي شاركت في اجتماع تونس حيث شارك فيه ممثلين عن المصرف المركزي الليبي والجيش وأطراف أخرى ليبية، وسيناقش المؤتمر التقسيم العادل للثروات الليبية بين كافة مناطق الدولة.

وأوضح الفرجاني أنه حتى الآن لم يتأكد حتى الآن مشاركة ممثلين عن الجيش في مؤتمر القاهرة الاقتصادي.

فيما أكد الفرجاني أن هناك استنكار شعبي رافض للمشاركة في مؤتمر جنيف، كما أن القوى الوطنية ستصدر خلال أيام بيان استنكار رفضا لمؤتمر جنيف الذي سيكون مؤامرة ضد الشعب الليبي كسابقه من المؤتمرات من أجل إعادة الإخوان والميلشيات المسلحة مجددا إلى السلطة الأمر المنافي لرغبات الشعب والجش الليبي، فهذا الأمر يصب في صالح تركيا وميلشياتها.

وأشار الفرجاني إلى أن مجلس الدولة الذي يسيطر عليه الإخوان اختار الـ13 ممثلا لهم في اجتماع جنيف فيما لم يختار البرلمان الشرعي برئاسة عقيلة صالح ممثليه لأن البرلمان يعتبر لقاء جنيف مؤامرة ضد الشعب الليبي.

وكشف الفرجاني عن أن المشير حفتر أكد خلال اللقاء مع غسان سلامة أن الجيش سيستكمل مهمته في تحرير باقي ليبيا من الإرهاب، وأن الجيش سيتصدى للأجندة التركية في ليبيا وغيرها من الأجندات الأجنبية.

وأكد السياسي الليبي عن أن البوارج وسفينة الشحن التركية التي وصلت طرابلس منذ أيام حوت أنظمة دفاع جوي وصواريخ حرارية إلا أن ذلك لن يؤثر على عمل الجيش الليبي في محاربته للإرهاب، لكن قد يطيل ذلك أمد الحرب ضد الجماعات الإرهابية، حيث يخشى الجيش على المدنيين من العمليات العسكرية السريعة واستخدام القوة المفرطة.

وأوضح الفرجاني أنه لم يتحدد بعد موعد مؤتمر جنيف العسكري "5+5"، حتى الآن وما زال الأمر في طور التشاور، لكنه توقع فشل المؤتمر سواء هذا المؤتمر أو اجتماعات جنيف الأخرى السياسية والاقتصادية سيفشل، وسيرفض من قبل القوى الوطنية لأن ما يدور مؤامرة ضد الشعب الليبي، لكن الجيش ملتزم بالمسار الدولي بشروط الجيش وهي حل الميلشيات المسلحة وتسليم أسلحتها وغيرها من الشروط، وإذا عقد مؤتمر جنيف ولم تطبق هذه الشروط فإن الجيش سيكمل العمليات العسكرية كما كانت.

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