عرض أول فيلم ترويجى عن المتحف المصرى الكبير.. (فيديو)

نشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، أول فيلم ترويجى عن المتحف المصرى الكبير، والمقرر افتتاحه نهاية العام الجاري 2020.وعلقت «المشاط» على الفيديو الترويجي قائلة: «لعبت وزارة التعاون الدولي دورًا محوريًا في تعبئة التمويل اللازم لإقامة المتحف المصري الكبير منذ ٢٠٠٨ وحتي ٢٠١٨ من مؤسسة التعاون الدولية اليابانية، وفي انتظار العالم أجمع لكي نشهد معًا الحدث الأكبر وهو افتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٠».وتدقدمت الوزيرة بالشكر للدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف الكبير، على مجهوداتهما العظيمة.الجدير بالذكر أنه أثناء تولى الدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة، أعلنت الوزارة في سبتمبر ٢٠١٩ عن الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات العالمية للترويج لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية، ومنهم شبكة قنوات ديسكفرى، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الترفيه، حيث تمتلك 53 علامة تجارية تصل إلى أكثر من 3 مليارات مشترك في 224 دولة، وتشتهر ببرامجها الحائزة على العديد من الجوائز، وتضمنت الشراكة مع قنوات ديسكفري، انتاج محتوي ترويجي ورقمي.