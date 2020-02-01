يوسف القعيد يكشف سر الوجه النسائي على لوحات جمال حمدان

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، إن جمال حمدان، لم يكن بارعًا في الجغرافيا فقط، وإنما كان خطه جميل، وهو من صمم أغلفة كتبه، وكان رسامًا رسم لوحات بديعة لكنها سرقت.وأوضح القعيد، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن لوحات جمال حمدان كان فيها وجه نسائي، عندما سأله عن سر هذا الوجع رفض أن يجيبه، واعتبر جمال أن الأمر خاص.وأضاف القعيد: "بعد وفاته، عرفت من شقيقه اللواء عبد العظيم حمدان، أن جمال ارتبط بسيدة في لندن، عندما رفضت الحضور لمصر وطلبت منه البقاء في إنجلترا، ليتزوجا، رفض البقاء في إنجلترا، وقال لا بد أن يرجع لأن في رقبته دين لمصر.وأردف: "كانت هذه المرأة هي حبه المستحيل"، مرجحًا أن تكون هي صاحبة الوجه على لوحات جمال حمدان.