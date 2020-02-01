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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبد الحليم قنديل: الجيش هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سياسي فى ليبيا

السبت 01/فبراير/2020 - 11:23 م
عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل
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أكد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، أن تركيا تحاول استعادة تاريخها العثمانى القاتل الذى ينافس فى تاريخ الاستعمار والمذابح، ويتجلى ذلك عبر غزوها ليبيا وعدوانها الصريح عليها.

وقال خلال لقاء ببرنامج المواجهة المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن تركيا لديها عدد من الأهداف بغزوها ليبيا، ومنها المساومة بتواجدها العسكري حين تبدأ المفاوضات.

ولفت قنديل إلى أن الطريق الأساسي للحل السياسي فى ليبيا لن يكون إلا عن طريق الجيش الوطني الليبي عبر دخوله العاصمة طرابلس وبهذا تستقر الأوضاع وتبدأ الحلول السياسية بعد حسمها عسكريًا من قبل الجيش.

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