خالد قنديل: «الوفد» يضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية

صرح الدكتور خالد قنديل، في أول تعليق له بعد فوزه بمنصب نائب رئيس حزب الوفد، بأن انتخابات المكتب التنفيذي للحزب جرت في جو من الشفافية والود والاحترام المتبادل بين جميع المتنافسين، مضيفا أن حزب الوفد وكعادته ضرب المثل في كيفية إدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي، مع الامتثال في النهاية لرأي الأغلبية.وأكد خالد قنديل، أنه ومن خلال منصبه الجديد كنائب لرئيس الحزب، سيعمل مع المستشار بهاء أبو شقة وباقي الزملاء على خدمة أهداف الحزب، وتقديم كل العون للوفد وأبناؤه، لتعظيم دور الحزب في إثراء الحياة السياسية المصرية، خاصة مع اقتراب عدد من الاستحقاقات الانتخابية الهامة التي يسعى الوفد لخوض غمار المنافسة بها بكل قوة.كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أعلن اعتبار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيسا شرفيا لحزب الوفد بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا، ووصف أبو شقة وهدان بأنه نموذج للنائب الحزبي الملتزم.فيما وجه النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، وأعضاء الهيئة العليا، على اختياره رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد، موضحا أن ذلك يزيد من مسئوليته ليرفع اسم الحزب، متعهدًا بمساندة جميع قضايا الحزب وعدم التفريط فى أى توجيه لرئيس الحزب وأعضائه.كان النائب سليمان وهدان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، قد أعلن في وقت سابق النتيجة النهائية لانتخابات المكتب التنفيذي للحزب، وأوضح وهدان أن 52 عضوًا بالهيئة العليا حضروا الانتخابات، التي أسفرت عن فوز كل من خالد قنديل، عبد العزيز النحاس، ياسر الهضيبي، هاني سري الدين ومحمد عبده، وكذلك فوز كل من فؤاد بدراوي بمنصب السكرتير العام، وفيصل الجمال بمنصب أمين الصندوق.