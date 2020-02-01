رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خالد قنديل: «الوفد» يضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية

السبت 01/فبراير/2020 - 11:18 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام نصير
طباعة
صرح الدكتور خالد قنديل، في أول تعليق له بعد فوزه بمنصب نائب رئيس حزب الوفد، بأن انتخابات المكتب التنفيذي للحزب جرت في جو من الشفافية والود والاحترام المتبادل بين جميع المتنافسين، مضيفا أن حزب الوفد وكعادته ضرب المثل في كيفية إدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي، مع الامتثال في النهاية لرأي الأغلبية.

وأكد خالد قنديل، أنه ومن خلال منصبه الجديد كنائب لرئيس الحزب، سيعمل مع المستشار بهاء أبو شقة وباقي الزملاء على خدمة أهداف الحزب، وتقديم كل العون للوفد وأبناؤه، لتعظيم دور الحزب في إثراء الحياة السياسية المصرية، خاصة مع اقتراب عدد من الاستحقاقات الانتخابية الهامة التي يسعى الوفد لخوض غمار المنافسة بها بكل قوة.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أعلن اعتبار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيسا شرفيا لحزب الوفد بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا، ووصف أبو شقة وهدان بأنه نموذج للنائب الحزبي الملتزم.

فيما وجه النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، وأعضاء الهيئة العليا، على اختياره رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد، موضحا أن ذلك يزيد من مسئوليته ليرفع اسم الحزب، متعهدًا بمساندة جميع قضايا الحزب وعدم التفريط فى أى توجيه لرئيس الحزب وأعضائه.

كان النائب سليمان وهدان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، قد أعلن في وقت سابق النتيجة النهائية لانتخابات المكتب التنفيذي للحزب، وأوضح وهدان أن 52 عضوًا بالهيئة العليا حضروا الانتخابات، التي أسفرت عن فوز كل من خالد قنديل، عبد العزيز النحاس، ياسر الهضيبي، هاني سري الدين ومحمد عبده، وكذلك فوز كل من فؤاد بدراوي بمنصب السكرتير العام، وفيصل الجمال بمنصب أمين الصندوق.
خالد قنديل: «الوفد» يضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية
خالد قنديل: «الوفد» يضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية
خالد قنديل: «الوفد» يضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية
خالد قنديل: «الوفد» يضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية
خالد قنديل: «الوفد» يضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية
خالد قنديل: «الوفد» يضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

«هاتف وإيشارب» أحراز قضية رحاب بدر.. وتفريغ المكالمات لكشف سبب الوفاة

منذ حوالي 10 ساعة

الرئيس الفلسطينى يعلن قطع العلاقات الأمنية مع أمريكا وإسرائيل

منذ حوالي 8 ساعات

البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

الصور

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

العطلة الأسبوعية من أسباب البدانة

دراسة ألمانية تكشف أفضل الروائح لتحسن مهارات الذاكرة

دراسة: عادات النوم الخاطئة تزيد من خطر الزهايمر

البروتين الزائد يضرّ صحة القلب

منوعات

«إسكوبار» يتسبب في كابوس بيئي بكولومبيا

مسلسل رسوم متحركة أمريكي تنبأ بظهور «كورونا»

أبرز اتجاهات الموضة في أسبوع كوبنهاجن

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

شربل داغر: كتبت مذكراتي عن الطفولة وستنشر قريبًا

شاعر لبناني: نزار قباني عانى ماليًا بسبب تزوير أعماله

شاعر لبناني: لولا إلحاح محمود درويش ما كنت نشرت دواويني

الكاتب البرازيلى.. جوليان فوكس: «ألف ليلة وليلة» شكَّلت موهبتي