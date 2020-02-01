مقتل 71 وإصابة 55 من مرتزقة أردوغان في ليبيا

أكد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ارتفاع عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا لطرابلس إلى 71 قتيلا.وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان مساء اليوم عبر موقع «فيس بوك» أنه نقلا عن مصادر طبية بطرابلس قتل 71 من المرتزقة السوريين فيما بلغت أعداد الجرحى يتراوح بين 45 إلى 55 في حالاتهم حرجة جدا.وأكد البيان نقل المصابين من المرتزقة بصحبة طاقم طبي تركي وأوكراني في مصحات خاصة داخل غوط الشعال أبوسليم، ومستشفى الحروق بمستشفى شارع الزاوية.وشدد الجيش الليبي على أن هذه الإصابات بصفوف المرتزقة جاءت نتيجة خرق الهدنة، وهجمات يقوم بها المرتزقة على تمركزات قوات الجيش، وتكتفي بالرد.وأكد البيان رفض الليبيين لوجود المرتزقة على اراضيهم حيث رشق بعض الشباب من طرابلس سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى السوريين بالحجارة.