غدا.. توقيع «السعودية التي لا تعرفها» للكاتب حسن عبدالله

تنظم دار نهضة مصر حفل توقيع كتاب "السعودية التي لا تعرفها" للكاتب حسن عبدالله غدا في الخامسة مساءً بجناح B43 بصالة 1 ضن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في دورته 51 المقامة بمركز المعارض بالتجمع الخامس.كتاب حسن عبدالله يتكون من 10 فصول أصدرته مطلع هذا العام دار نهضة مصر ويعرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويحقق بشكل صحفي ويوثق بأسلوب تاريخي، عبر الزيارة المباشرة 10 أماكن صنعت تاريخ العروبة والإسلام أو ذكرها القرآن الكريم. فبعد زيارته لمدينة فدك، مدينة رسولنا الكريم الثانية، ورؤيته للأماكن التي غيرت وجه الإسلام، زار مؤلف الكتاب الذي يعرض رؤية جديدة للمملكة بعيدة عما اعتاده زائروها في مكة والمدينة، موقع الأخدود بمدينة نجران، أقصى جنوب المملكة، ذلك الموقع الذي ذكره القرآن الكريم في سورة البروج "قتل أصحاب الأخدود" واحتفى فيه ربنا سبحانه وتعالى بجهاد جماعة مسيحية، تمسكت بإيمانها في مواجهة ملك متعصب وثني، فما كان من هذا الملك إلا أن أمر بحفر أخدود- حفرة- وأشعل في هؤلاء المؤمنين النار وأحرقهم، وما زالت بقايا حريق الأخدود القرآني موجودة بنجران لتوثق لمصداقية كتاب الله وكيف أنه منزل من عند الله ولا ينطق عن الهوى.