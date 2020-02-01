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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

يوسف القعيد يطالب بفتح تحقيق في وفاة جمال حمدان

السبت 01/فبراير/2020 - 10:55 م
جمال حمدان
جمال حمدان
أحلام عبدالرحمن
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طالب الكاتب والأديب يوسف القعيد، الدولة المصرية، بفتح تحقيق في وفاة الجغرافي الراحل جمال حمدان، قائلًا إنه لا يرى جدوى من التحقيق لكن سيكون رد اعتبار لجمال.

وأضاف القعيد، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه لا يرى أي مستفيد من اغتيال جمال حمدان إلا العدو الإسرائيلي، مردفًا: "العدو الإسرائيلي كان ثابتًا من ثوابت عمر جمال حمدان، وكان دائمًا يقول لو مت قبل الدولة الفلسطينية أموت ناقص عمر".

ولفت القعيد، إلى أن جمال حمدان رفض أن تطئ قدمه دار الهلال، لأن مسؤول بها وهو مكرم محمد أحمد، سافر إلى إسرائيل وأجرى حوارًا مع مناحم بيجن.

وأوضح القعيد، أنه عندما تقدم ببلاغ يفيد باغتيال جمال حمدان، وُرفض، اتصل بشقيقه اللواء عبد العظيم، ليقدم هو البلاغ، لكن الأخير رفض وقال له: "لو قدمنا بلاغ هيجيبوا الجثة، هتتقطع وتتشرح، عشان يعرفوا الإصابة، وإكرام الميت دفنه".

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