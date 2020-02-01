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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

يوسف القعيد: لا توجد رقابة على الكتب في المعرض سوى ضمير الناشر

السبت 01/فبراير/2020 - 10:44 م
يوسف القعيد
يوسف القعيد
محمود عرفات
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قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إن معرض الكتاب لا رقابة فيه على كتب، والمسؤول الأول والأخير في الرقابة هو ضمير الناشر.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه لا يريد الحديث عن كتب بعينها في المعرض حتى لا يحدث لها رواج، مشيرا إلى أن حفلات توقيع الكتب تم تحويلها إلى خطب، وهو أمر غير لائق.

واستطرد أن حضور أمثال الداعية حازم شومان في معرض الكتاب، أمر يجب الانتباه له، كما يجب أن يتم منع الخطب في حفلات التوقيع، وحال تحول الحفل إلى خطبة يجب أن يتم وقفه على الفور.

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