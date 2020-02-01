رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

يوسف القعيد: جمال حمدان اُغتيل.. وهذه هي الأدلة

السبت 01/فبراير/2020 - 10:41 م
يوسف القعيد
يوسف القعيد
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، إن الجغرافي الراحل جمال حمدان، جرى اغتياله ولم يمت في حادث حريق كما قيل، مشيرًا إلى أنه تقدم حينها ببلاغ لرئيس نيابة مصر القديمة، أنه قتل، لكن جرى رفض البلاغ لأنه ليس صاحب مصلحة.

وأوضح القعيد، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، الأسباب التي جعلته يفكر أن جمال حمدان تعرض للاغتيال، السبب الأول أنه قيل إن جمال توفي في حريق، أثناء تسخينه الطعام، وما يعرفه عنه أنه يأكل الطعام باردًا، والشيء الوحيد الذي يتناوله ساخنًا هو الشاي في الخامسة مساء، وليس وقت الحريق.

وأضاف: "الأمر الثاني، أن ما كان على المكتب ضاع، 3 كتب فقدوا كأنهم لم يوجدوا أساسًا، والأمر الثالث أن شخص غريب سكن فوقه بأيام وبعد رحيله اختفى، ومن الغرابة أيضًا أن أصحاب البيت ألقوا مقتنياته، في مدخل البيت، نُهب منها ما نُهب".

من ناحية أخرى لفت القعيد، إلى أن جمال حمدان طلب مقابلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فقابله سامي شرف، وأعطاه جمال حمدان خطة أعطاها لعبد الناصر، الذي وجدها جديرة بالاهتمام وطلب عبد الناصر من سامي شرف الاحتفاظ بالخطة.

وأوضح القعيد، أن جمال حمدان حذف فصلا من كتابه "شخصية مصر"، وفصل من حرب أكتوبر "الاستراتيجية العالمية".

وناشد القعيد أسرة جمال حمدان، أن يذهبوا للناشر الأول فمن الممكن أن تكون الفصول المحذوفة موجودة لديه.

موضوعات متعلقة

مدير مكتب الزعيم الراحل: لو بتحبوا عبدالناصر قولوا نعم للدستور (فيديو)

وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عامًا

محمد الباز يدير ندوة «هلال جمال حمدان» بمعرض الكتاب (صور)

يوسف القعيد يطالب بجمع تراث جمال حمدان

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

منذ ساعتين و 52 دقيقة

غدًا.. إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 10 ساعة

الرئيس الفلسطينى يعلن قطع العلاقات الأمنية مع أمريكا وإسرائيل

الصور

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

العطلة الأسبوعية من أسباب البدانة

دراسة ألمانية تكشف أفضل الروائح لتحسن مهارات الذاكرة

دراسة: عادات النوم الخاطئة تزيد من خطر الزهايمر

البروتين الزائد يضرّ صحة القلب

منوعات

«إسكوبار» يتسبب في كابوس بيئي بكولومبيا

مسلسل رسوم متحركة أمريكي تنبأ بظهور «كورونا»

أبرز اتجاهات الموضة في أسبوع كوبنهاجن

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

شربل داغر: كتبت مذكراتي عن الطفولة وستنشر قريبًا

شاعر لبناني: نزار قباني عانى ماليًا بسبب تزوير أعماله

شاعر لبناني: لولا إلحاح محمود درويش ما كنت نشرت دواويني

الكاتب البرازيلى.. جوليان فوكس: «ألف ليلة وليلة» شكَّلت موهبتي