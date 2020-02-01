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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
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جماهير الهلال تقتحم ملعب مباراة الأهلي
السبت 01/فبراير/2020 - 10:39 م
جماهير الهلال تقتحم ملعب مباراة الأهلي
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اقتحمت جماهير نادي الهلال السوداني، ملعب مباراة الفريق أمام الأهلي في اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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