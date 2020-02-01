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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

موقف إنساني في The Voice Kids.. ونانسي عجرم تنهار من البكاء

السبت 01/فبراير/2020 - 10:33 م
لم شمل عائلة عراقية
لم شمل عائلة عراقية
سناء إسماعيل
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استطاع برنامج The Voice Kids، لم شمل عائلة عراقية بعد فراق 5 سنوات في موقف مؤثر أبكى لجنة التحكيم.

البداية كانت بصعود الطفل العراقي عبد الكريم حاتم السعدي، لمسرح البرنامج وتقديم أغنية "عزبني البعاد"، ورغم أنه لم يستطع جذب أحد من أعضاء لجنة التحكيم إلا أنه أهدى الأغنية لشقيقه الأكبر "رفاء"، والغائب عنه منذ 5 سنوات والذي يعتبره المثل الأعلى له.

وفوجئ عبد الكريم، بطلب أحد المسئولين عن التصوير في البرنامج، العودة مرة أخرى للمسرح وإعادة اللجنة إلى وضعيتهم قبل الالتفات للمتسابق بسبب عطل تقني، لتغادر نانسي عجرم مقعدها في ذلك الوقت ويحل مكانها رفاء والذي قام باستدارة الكرسي فور بدء شقيقه في الغناء ويصعد إلى المسرح ويحتضنه في ظل انهيار نانسي عجرم من البكاء، وبكاء محمد حماقي وعاصي الحلاني.

وراقبت لجنة التحكيم والدي المتسابق خلال استقبالهما لنجلهما الغائب منذ سنوات، وسط دموعهم، وعبر حماقي عن سعادته لمساعدته في جمع شمل العائلة حتى لو لم يستطع المتسابق أن يكمل في البرنامج.

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