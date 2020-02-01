بسبب «كورونا».. «التعليم» تقرر منح إجازة لأي طالب يصاب بالأنفلونزا

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك عدد من الإجراءات الوقائية اتخذتها الوزارة بسبب فيروس كورونا الجديد.وأضاف رضا حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أنه تم إخطار جميع المدارس بأن أي طالب يصاب بنزلة أنفلونزا يجب أن يأخذ إجازة فورًا ويشمل ذلك أعضاء هيئة التدريس، وذلك بالتنسيق مع قطاع الصحة.وأشار إلى أن سلامة الطلاب أهم من تعليمهم، لافتا إلى أنه سيتم نشر الوعي بخطورة المرض من خلال الإذاعة المدرسية، وذلك لتوعية الطلاب بالإجراءات التي يجب اتباعها، وضرورة الحفاظ على تهوية الفصول الدراسية بشكل جيد.