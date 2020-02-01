حبس عامل مطبعة لحيازته كتب مقلدة في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام، بحبس عامل بمطبعة 4 أيام لحيازته 24 ألف كتاب وغلاف، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب وأغلفة منسوخة ومقلدة، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (عامل بالمطبعة) وضُبط (23500 ) كتاب وغلاف منسوخ ومقلد، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.