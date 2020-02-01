باحث مصري من الصين: نعيش فى سجن بسبب «كورونا»

طمأن الدكتور طلعت محمد الباحث الزراعي بجامعة وسط الصين، الجميع على الجالية المصرية بالصين، مؤكدًا أن الجميع بخير ولا توجد بينهم أية إصابات بفيروس كورونا، ومنذ اليوم الأول للإعلان عن الفيروس تم التواصل مع السفارة المصرية التى تتابع الجالية المصرية على مدار اليوم.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" أنه منذ اشتداد انتشار الفيروس فى الصين وتم فرض حظر قاسي على حركة السير والخروج معلقًا "نحن عايشين فى سجن" بسبب شدة الحظر المفروض من قبل السلطات الصينية بسبب الفيروس.وأضاف أن نسبة 90 فى المائة من المصريين ينوون الرجوع والعودة إلى بلادهم القلة الباقية تغامر بالعيش فى الصين سعيًا وراء لقمة العيش ولارتباطهم بأعمالهم، مشيرًا إلى أن هناك برنامج محدد وضعته السفارة المصرية لعودتهم سالمين إلى مصر