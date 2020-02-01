ننشر تقرير مفوضى الدولة في قضية «رسوم البيليت»

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرها في الدعوى رقم 9922 لسنة 74 ق، المقامة من أيمن عشري مرجان، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات الحديد، والمتدخلين انضماميا إلى المدعي، ضد وزير التجارة والصناعة بصفته، ورئيس مصلحة الجمارك بصفته.وأضاف تقرير مفوضى الدولة أن القرار المطعون عليه، هو إعلاء الصالح العام وحماية قطاع من قطاعات الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى يتعرض لها، وهو ما لم يتمكن مقيمو الدعوى الماثلة من إقامة الدليل على عكس ذلك، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه القانونى المبرر له قانونًا.واستند التقرير لحكم المحكمة الإدارية العليا، بأنه يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين وبصفة خاصة في المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة وعلى الأخص في دعاوى الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي يمثل أساسا حاكما للنظام العام في الدولة بجميع سلطاتها وأجهزتها، إن يثبت يقين تحقيق سبب البطلان، وأن يكون منصوصا في تقريره صراحة في القانون أو أن لا تتحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل في الدعوى إذا لم ينص المشرع صراحة وبصفة جازمة على هذا البطلان.وأوضح التقرير أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن رقابة القضاء الإداري تقتصر على صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدار قرارها، ولا يسوغ له أن يتعناه إلى ما وراء ذلك بافتراض أسباب أخرى يعمل عليها القرار، وإذا ذكرت الجهة الإدارية المطعون ضدها أسبابا لقرارها، سواء من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بذلك.ولفت التقرير إلى أن قضاء المحكمة الإدارية استقر على أن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من إصدار القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أم أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لذلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه، لأنه يفترض أن يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن.وأشار التقرير إلى أن الدعوى تعد من دعاوى الإلغاء التي قرر المشرع ميعاد الـ60 يوما المنصوص عليه بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وحيث إن الدستور اختص السلطة التشريعية بمهمة اقرار القوانين ولا تباشرها إلا بنفسها، ولم يخول السلطة التنفيذية مباشرة شيء من الوظيفة التشريعية إلا في الحدود الضيقة التي يثبتها نصوصه، خاصة أن الأصل للسلطة التنفيذية يقوم اختصاصها على أعمال القوانين وأحكام تنفيذها غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقا لتعاون السلطات فقد عهد الدستور إليها في حالات محددة بأعمال تدخل في نطاق الأعمال التشريعية من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنص الدستور على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيلها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.ونوه التقرير إلى أن المدعى بصفته طالب بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان من حديد أو صلب (حديد التسليح لأغراض البناء) صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير خلائط البليت وفي الموضوع إلغائه، وذكر أنه بناء على شكوى كيدية مقدمة من بعض الشركات إلى وزارة التجارة والصناعة بزعم وجود زيادة غير مبررة في واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ومنتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط بيليت، حيث أحيلت الشكوى إلى لجنة غير مكتملة التشكيل ودون تحقيق النصاب المتعين للبدء في التحقيق والتي أصدرت توصيتها بالمخالفة للقانون سواء من حيث صحة الشكوى أو من حيث سلامة إجراءات فحصها متضمنة وجوب فرض إجراءات وقائية لمواجهة تلك الزيادة مما حدا بوزارة التجارة والصناعة إلى إصدار إقرارها، ونعى المدعى بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته الوقائع والقانون تأسيسا على كيدية الشكوى.وتابع التقرير: من المقرر في في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن رقابة القضاء الإداري تقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدار قرارها، ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بافتراض أسباب أخرى.كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري، وهذا العيب يجب أن يشوبه الغاية من إصدار القرار، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض أن يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7113 لسنة 48 بجلسة 10 فبراير 2007.ولما كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 5 نوفمبر 2018 تلقى قطاع المعالجات التجارية سلطة التحقيق من الشكوى المقدمة من إحدى شركات الحديد والصلب، وتقدر 57 بندا ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية وتم قبولها وتسجيلها من قبل سلطة التحقيق.وقامت السلطة بعرض تقريرها على اللجنة الاستشارية في 26 نوفمبر، وانتهت اللجنة في ختام محضرها إلى التوصية بموافقة الأغلبية على توصية جهاز مكافحة الدعم والإغراق وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما لحين انتهاء التحقيق والنشر في الجريدة الرسمية.وقالت الدعوى، الشركة الطاعنة فوجئت بقيام بعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لأغراض البناء.وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفته صحيح الدستور والقانون.