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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«من رابعة إلى معرض الكتاب».. شومان داعية الإرهاب يعود من جديد

السبت 01/فبراير/2020 - 10:13 م
حازم شومان
حازم شومان
محمود عرفات
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، مفاجأة عن الداعية السلفي حازم شومان.

وعرض الباز، فيديو للداعية السلفي حازم شومان، وهو يعلن ويروج لكتبه الجديدة خلال معرض الكتاب هذا العام، كما عرض فيديو آخر له أثناء توجهه للمعرض لحضور حفل توقيع كتابع وسط مريديه.

وأشار الباز، إلى أن المفاجأة هي أن حازم شومان كان من قادة اعتصام رابعة الإرهابي، ولم يكن مجرد معتصم عادي، بل كان يدافع عن الإخوان، ويحمس الشباب ويشد من أزرهم لمواجهة الدولة المصرية.

وواصل أن حازم شومان كان يحذر الشباب من ثورة 30 يونيو ويقول لهم لو نجح "الانقلاب العسكري" في مصر سيتم ذبح كل شاب ثائر، مضيفا أنه كان يعتبر تفويض المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواجهة الإرهاب هو تفويض لقتل المصريين.

وتساءل الباز: "كيف ظهر مثل هذا الداعية في معرض الكتاب على حين غفلة من الزمن؟!"، مضيفا: "لا يليق أن يكون هذا أحد الوعاظ في مصر، فمصر دولة كبيرة، ولا يليق بها هذا الأمر، فهو أحد دعاة الضلال".

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