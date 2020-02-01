السفير حسام زكي: اتجاه فلسطين لمجلس الأمن يؤكد سعيهم للسلام

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجانب الفلسطيني يتهم دائمًا من جانب أمريكا وإسرائيل بأنه غير معني بالتفاوض ويريد الاستمرار بالكفاح والنضال.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أبو مازن، قال مستعدين للتفاوض وهذه قضيتنا ونريد الوصول لحل لها ولكن التفاوض يكون على أساس أن الخطة التي تقدمها أمريكا فهو مرفوض جملة وتفصيلًا، ولكن التفاوض يكون على الأسس المقبولة دوليًا وهي حل الدولتين وجلاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي المحتلة في 67 والأسس الأخرى الموضحة في مبادرة السلام العربية.وتابع: "الاتجاه إلى مجلس الأمن هو موقف فلسطيني، وأنه تم عرض القضية فيه منذ عامين وأنهم مستعدين للذهاب لمجلس الأمن مرة ثانية لنؤكد أننا نسعى للسلام والحل ولكن على أسس متوازنة وعادلة وليست مجحفة أو ظالمة".