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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
مجدي قفشة يتقدم للأهلي على الهلال (فيديو)
السبت 01/فبراير/2020 - 10:11 م
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تقدم
الفريق
الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي
، على
الهلال
السوداني في
المباراة
المقامة بين الفريقين في
الجولة الأخيرة
من
دور المجموعات لدوري أبطال
أفريقيا
.
التفاصيل
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