عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

أكد الفنان عبد الرحيم حسن، أن بدايته كانت منذ طفولته عند اشتراكه فى مسرحية بمحافظة بورسعيد، ثم جاءت المرحلة الجامعية والتى شكلت ملامحه الفنية بعد اشتراكه فى العديد من الأعمال الفنية على خشبة المسرح الجامعى.وأوضح حسن خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" على فضائية "تن" إنه حصل على بطولة الجامعات خلال دراسته الجامعية.وأوضح أنه عقب تخرجه من الجامعة اختاره المخرج نور الدمرداش للاشتراك فى بطولة إحدى المسلسلات، مؤكدا أنه بعد عمله فى ثلاث حلقات تم استدعائه للخدمة العسكرية، ثم عاد بعد انتهاء خدمته العسكرية للفن من خلال مشاركته مسلسل "أصيلة".