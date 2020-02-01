محافظ الدقهلية يكرم الأب مُنقذ نجلته فى واقعة القطار

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، محمد محمود فرغلي، البالغ من العمر 46 عامًا صاحب واقعة القطار الذي أنقذ ابنته من تحت عجلات القطار.وأهدى المحافظ شهادة تقدير وميدالية المحافظة تقديرا لموقف الأب، مؤكدا أن تكريمه يضرب المثل في التضحية بالنفس من أجل ابنته ليكون نموذجا للتضحية التي نحتاجها جميعا من أجل هذا الوطن والحفاظ عليه والعمل على نهضته.وأعلن مختار أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الأب إلى العمل بشمال سيناء بعد ندبه للعمل فيها معلمًا بإحدى المدارس الابتدائية منذ 18 عامًا.يذكر أنه عقب عودة الأب لقضاء إجازته برفقة زوجته وأثناء تواجدهم بمحطة قطار السكة الحديد بالإسماعيلية فوجئ بسقوط ابنته “خديجة” البالغة من العمر 11 عامًا على قضبان السكك الحديدية فقفز واحتضنها حتى مرور القطار بسلام لينقذ ابنته من الموت.