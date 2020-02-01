دولتين و فصل الضفة .. بدون ضم : معهد الأمن القومي الإسرائيلي يقترح خطة سلام

عدد من الباحثين الإسرائيليين توقعوا الرفض الفلسطيني لخطة ترامب للسلام، فيما قام معهد الأمن القومي بتقديم مقترح لخطة بديلة لخطة ترامب رأوا أنها ربما تكون فرصها أفضل من الخطة الأمريكية، نشرها رئيس المعهد والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، عاموس يادلين، الذي أكد أن "صفقة القرن" ا وضعها الرئيس دونالد ترامب لأسباب سياسية - أمريكية وإسرائيلية.

أوضح المعهد أن بعض رفض الفلسطينيين مناقشة الخطة، فإنه لايكفي أن تتبناها إسرائيل وحدها، لأن بغياب الفلسطينين ستكون الخطة غير قابلة للتنفيذ.

أشار المعهد أنه سيكون من الصواب تعزيز السياسات القائمة على مبادئ "الخطوط العريضة" ، التي تؤكد على التنسيق مع الولايات المتحدة ، لتعبئة الدعم العربي والسعي للحفاظ على خيار لاتفاق مستقبلي بروح فكرة الدولتين، خلافًا للضم أحادي الجانب، المليء بالمخاطر، فإن هذه السياسة الموصى بها ستخلق أفقًا سياسيًا إيجابيًا ومحتملًا للدعم الدولي - حتى بعد إدارة ترامب.

رأى المعهد أن السياسة الإسرائيلية الحالية، التي يطلق عليها خطأ "الوضع الراهن"، هي مشكلة كبيرة. هذا لأنه يؤدي تدريجياً إلى واقع دولة واحدة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، وهي دولة ستكون يهودية أو غير ديمقراطية، من المرجح أن يعمل اليمين المتطرف في إسرائيل على الرفض الفلسطيني حتى لمناقشة خطة ترامب لمحاولة قيادة عملية الضم في وادي الأردن والمنطقة ج - وهي نتيجة سلبية وخطيرة ومتهورة يمكن أن تتسبب في انهيار معاهدات السلام مع الأردن ومصر ، والتي تمثل أصولًا استراتيجية للأمن القومي؛ تصاعد التصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة ؛ جر إسرائيل إلى مواجهة سياسية مع المجتمع الدولي والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة ؛ تحفيز النشاط ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

فيما قدم معهد دراسات الأمن القومي خطة وصفها "بطريقة للحياة" تقوم أيضاً على مبدأ الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ولكنها تطرح افكاراً جديدة قابلة للتطبيق، يمكن أن ترسم واقع جديد.

مشيراُ إلى أن الطريق الرئيسي للتقدم نحو التسوية، هو المفاوضات المباشرة والاتفاق مع الفلسطينيين، ومع ذلك ، فإن المبادرة الإسرائيلية لن تتوقف في غياب اتفاق فلسطيني للعودة إلى طاولة المفاوضات وعدم القدرة على التوصل إلى حل يقوم على مبدأ الدولتين بموجب الشروط والمعايير التي يمكن لإسرائيل قبولها. أوضح المعهد أنه يجب العثور على القناة الصحيحة للتقدم في أي وقت وفي حالة البيانات المتعلقة بالأهداف الوطنية - حتى أثناء التنقل في طرق بديلة.

أشار المعهد أن خطته تتضمن، صياغة عملية فصل مستقلة في الضفة الغربية ، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والدول العربية ذات الصلة، والتي سيتم تنفيذها مع الحفاظ على إمكانية إنشاء واقع دولتين على الطريق، في ظل الظروف المناسبة. في الوقت نفسه ، يجب على الفلسطينيين أن يحاولوا تسخير التحركات التي تباشرها إسرائيل وتنسق معهم قدر الإمكان ، بينما يسلبون في الوقت نفسه خيار الفيتو (الذي ينبع من رفضهم لتبني سياسة العودة المباشرة) بشأن مستقبل إسرائيل، أي على خلق الظروف الجغرافية والديموغرافية والأمنية التي سيتم الحفاظ عليها.

واختتم المعهد اقتراحه، بأن تتمثل الخطوة المتوازنة والملائمة في الترويج للسياسات القائمة على مبادئ "الخطوط العريضة"، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبدعم عربي، مع التركيز على الحفاظ على خيار اتفاق مستقبلي بروح فكرة الدولتين. على عكس الضم أحادي الجانب والمحفوف بالمخاطر.

