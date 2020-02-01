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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يطالب حاتم الحويني بالاعتذار لدار الإفتاء

السبت 01/فبراير/2020 - 09:26 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
محمود عرفات
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طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الشيخ حاتم الحويني نجل الشيخ أبي إسحاق الحويني، بالاعتذار عن هجومه على دار الإفتاء المصرية واتهامه لهم بالجهل بسبب فتوى الختان.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن دار الإفتاء المصرية نشرت عبر صفحتها فتوى تقول فيها إن ختان الإناث حرام شرعا، ليخرج علينا حاتم الحويني ويهاجمهم ويقول إنهم جهلاء ودعاة باطل، ولم يقل برأيهم أحد من الأئمة.

وتابع الباز، أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ومن يعملون معه هم أئمة، مثل الأئمة الذين يستند إليهم حاتم الحويني.

واستكمل أن الأئمة السابقين نقدرهم في عصورهم، لأنهم اجتهدوا بما يتوافق مع أزمانهم، والدكتور شوقي علام ومن يعملون معه هم أئمتنا الذين يجتهدون بما فيه صالح العصر.

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