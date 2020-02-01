بسبب «البلايستيشن».. شاب يقتل صديقه في دار السلام

شهدت منطقة دار السلام، بمحافظة القاهرة، جريمة مأساوية، بعدما أقدم شاب على قتل صديقه بطعنة نافذة في منطقة الصدر، بسبب خلافات بينهما أثناء لعب البلايستيشن في إحدى المحال بدائرة القسم.تلقى العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي، مفاده مقتل شاب يدعى أحمد، 25 سنة، على يد صديقه يدعى "طارق"، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الضحية مصاب بطعنة نافذة في الصدر.وبعمل التحريات تبين نشوب خلافات بين الضحية والجاني، بسبب لعب البلايستيشن، قام على إثرها الضحية بإشهار سلاح أبيض "مطواة"، فقام الجاني باخذها منه وطعنه طعنة نافذة، لقي مصرعه متأثرا بإصابته البالغة.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وجار التحقيق معه حول الواقعة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.