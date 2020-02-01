الباز يرد على رافضي إرسال مساعدات طبية إلى الصين بسبب «كورونا»

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، اعتراض بعض الأصوات المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، على إرسال مصر مساعدات طبية ومواد وقائية للصين، لمواجهة فيروس كورونا.وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "لماذا الناس لديها سوء تقدير لنفسها؟ أي دولة فيها كارثة دول العالم ترسل إليها مساعدات، حتى لو كانت هي نفسها محتاجة".وأضاف: "ليه المصريين طول الوقت مش شايفين نفسهم كويسين، وإننا نقدر نعمل وننجز ونتصرف، وإن لما أولادنا هناك نقدر نجيبهم، ليه بيصدروا ثقافة إننا منعرفش وهنفشل ومعندناش استعداد؟ يجب أن تثق في نفسك أكثر".وأشار الباز، إلى أن البعض يردد أن الأطباء المرسلين لاستقبال العائدين غير مؤهلين، وأنه لا علاقة لهم بالطب الوقائي، مطالبا وزارة الصحة بالرد السريع وتفنيد تلك الشائعات أولًا بأول.كما وجه الباز، رسالة إلى نواب مطروح، المعترضين على إخلاء مستشفى النجيلة لاستقبال أي حالة إصابة بفيروس كورونا، قائلًا: "هذه حالة طوارئ ويجب أن نتحمل بعض".