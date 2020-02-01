خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات الحصول على نتيجة الصف والثاني الثانوي.وجاءت الخطوات كالتالي:1- الدخول عبر الرابط Studg11.emis.gov.eg2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".وأوضحت الوزارة أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا، وتمت تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.