محلل جزائري يكشف لـ«الدستور» سر اعتراض الرئاسة على ادعاءات أردوغان

أعربت رئاسة الجمهورية الجزائرية عن تفاجئها بتصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان فيما يتعلق بملف الذاكرة الوطنية مع فرنسا، مشيرة إلى أن أردوغان نسب تصريحات لرئیس الجمھورية عبدالمجید تبون أخرجها عن سیاقها فيما يتعلق بتاريخ الجزائر، وأكدت أن مثل هذه التصريحات لا تسهم في الجهود التي تبذلھا الجزائر وفرنسا لحل ملف الذاكرة الوطنية.وفي تصريحات خاصة لـ«الدستور» أوضح محفوظ شخمان المحلل السياسي الجزائري، أن رئاسة الجمهورية الجزائرية ردت على تصريحات أردوغان التي نسب فيها تصريحات غير صحيحة للرئيس تبون، مؤكدة أنهم ضد المزايدة على قضاياهم التاريخية وقضايا الذاكرة، كما أن الجزائر تعرف جيدا متى وكيف تسترد حقها وحق مواطنيها.ونفى السياسي الجزائري تأثر علاقة فرنسا والجزائر بتصريحات طائشة وغير دبلوماسية من أردوغان.وأضاف شخمان: «من يعتقد أن تركيا أردوغان تختلف عن تركيا أتاتورك أو تختلف عن تركيا - الرجل المريض- التي وقعت اتفاقية لوزان يكون غافلا عن جزء كبير من الحقيقة التاريخية، وهي أن الدولة العثمانية كانت ولا تزال دولة استعمارية، ولا يمكن لهذه الدولة أن تحيا خارج هذه المعادلة».وشدد المحلل الجزائري على أن تركيا "الرجل المريض" التي سلمت الجزائر على طبق من ذهب لفرنسا وصوتت ضد استقلال الجزائر هي نفسها تركيا اليوم بل أشد دهاء ومكرا، وأن من يعتقد وجود حزب أيديولوجيته إسلامية حاكما لتركيا قد يغير من الأمر، فعليه أن يراجع كيف دمرت تركيا سوريا بعد أن كان الرئيس السوري بشار الأسد صديقا حميما لأردوغان.وقال شخمان إن حمية المستعمر وحمية الغطرسة عند الأتراك تفوق بملايين المرات جزئية التدين، كما أن الأتراك أمام مصالحهم مستعدون للتحالف مع إسرائيل مقابل تدمير الدول الإسلامية والعربية كاملة، ولهذا يجب أن نفرق بين التعاطف الذي أساسه الدين الواحد وبين تصرف دولة تربطها مصالح ومعاهدات دولية تصب كلها في أنه بلد استعماري يفكر بمنطق الفائدة والمصلحة.وأوضح: «للأسف الإخوان يهللون لتصريحات أردوغان كلما أدلى بتصريحات مخادعة للأمة العربية والإسلامية».وشدد المحلل الجزائري على أنه من الضروري إنهاء جراح ملف الذاكرة الوطنية المتعلق بالاحتلال الفرنسي، فهي ما زالت تتغذّى على الكثير من المجموعات الحاملة لهذا الإرث التاريخي في البلدين، كما تحمل ضغائن تاريخية، مثل أطفال المهاجرين الجزائريين، وأصحاب الأقدام، والحركيين وهم المقاتلون الجزائريون في الجيش الفرنسي خلال فترة الاحتلال.وقال شخمان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال منذ أسبوع تقريبا إنه مقتنع بأن على فرنسا أن تعيد النظر في ذكرى الحرب الجزائرية - 1962-1954، "لوضع حدّ لصراع الذاكرة الذي يعقّد الأمور داخل فرنسا"، مشيرا إلى أنه حتى الآن وحسب تصريحات مسئولين لم تحقق الجزائر وفرنسا تقدما في هذا الشأن، لكن في المنظور القريب ربما يتحقق بعض التقدم في ملف الذاكرة الوطنية.