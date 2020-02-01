غدًا.. إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى 20202019، غدًا الأحد.وأضافت الوزارة، أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها في المدرسة التابع لها الطالب، غدًا الأحد.وأشارت إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي، غدًا الأحد بداية من الساعة الثالثة عصرًا، عبر الرابط التالي:Studg11.emis.gov.egعبر إتباع الخطوات التالية:1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".وأضافت الوزارة أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتم تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.