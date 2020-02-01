صنع في مصر «7».. خط لإنتاج أتوبيسات وعربات ملاكى وأجرة كهربائية



احتلت صناعة السيارات فى مصر المركز ٣٧ فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات عالميًا خلال العام الماضى، إذ بلغ إنتاج إفريقيا من السيارات فى ٢٠١٨ ما يقرب من ١.١٣ مليون سيارة، مقابل مليون وحدة منتجة فى ٢٠١٧، بنمو قدره ١٢.١٪.

وحققت صناعة السيارات فى مصر أعلى معدل نمو لها عالميًا خلال ٢٠١٨، بنسبة ٩٥٪، وفقًا للبيانات والإحصائيات الصادرة عن رابطة مصنعى السيارات العالمية OICA، بعدما تمكنت من إنتاج ٧١ ألفًا و٤٠٠ سيارة، مقارنة بحجم الإنتاج خلال ٢٠١٧، الذى قدر بـ٣٦ ألفًا و٦٠٠ وحدة، ما بين سيارات ملاكى ومركبات تجارية.

واستحوذت صناعة السيارات فى مصر على المركز الثالث فى قائمة الدول الإفريقية الأعلى إنتاجًا.

وتقوم استراتيجية صناعة السيارات على ٣ محاور، الأول هو التوسع فى تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، وجرى توقيع اتفاق بين شركة صينية ووزارة الإنتاج الحربى فى هذا الصدد، والثانى جذب كبريات الشركات العالمية، مثل إعادة مرسيدس للسوق المصرية، والثالث هو التوسع فى زيادة الاستثمارات الأجنبية بقطاع مكونات السيارات.

المهندس يسرى النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع ٢٠٠ الحربى» تحدث فى ديسمبر ٢٠١٩ عن بدء إنتاج أول «أتوبيس كهربائى» من خط الإنتاج والتجميع بالمصنع، وكذلك دخوله الخدمة قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

ويطمح المصنع فى إنتاج ٥٠٠ أتوبيس خلال العام الأول وصولًا إلى ١٠٠٠ أتوبيس سنويًا، وخط الإنتاج سيتولى تصنيع أتوبيس المدينة «سيتى باص»، وهو أتوبيس خاص بنقل الركاب داخل المدينة ويستطيع السير لمسافة تصل إلى ٢٠٠ كيلومتر دون شحن، وبالتوازى سينتج معه أتوبيسات خاصة بالسياحة «توريست باص»، والتى تتصف برفاهية أكثر وإمكانيات أكبر، إضافة إلى أنه يجرى العمل على تصنيع «مينى باص» يتسع لـ٢٩ فردًا لنقل الركاب، كما أنه ستكون هناك مفاجأة فى هذا المصنع.

ويشمل مصنع «٢٠٠ الحربى» خطًا لإنتاج عربات ملاكى وأجرة «تاكسى» كهربائية، خلال بروتوكول تعاون مع شركة «جيلى» لإنشاء خط كامل لتصنيع العربات.

وللهيئة العربية للتصنيع أيضًا دور فى صناعة السيارات، فبعدما اتخذت الإجراءات اللازمة لإنشاء «الشركة المصرية الإماراتية للسيارات»، لإنتاج ٦ آلاف سيارة كل عام محليًا، خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠، عندما التقى رئيس الهيئة بالمدير التنفيذى لشركة «ساندستورم» الإماراتية للسيارات ووقعا مذكرة تفاهم لإقامة الشركة على ألف متر فى القاهرة، بطاقة إنتاج سنوية ٦ آلاف سيارة، وتعمل على إنتاج المركبات داخل الوحدات الإنتاجية للهيئة العربية للتصنيع، وتسويقها فى مصر والإمارات، وستبدأ إنتاجها خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ بنسبة تصنيع محلية من المكونات المصرية بنحو ٤٦٪ من كل سيارة.

