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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعلق على تكليف علاوي برئاسة الحكومة العراقية

السبت 01/فبراير/2020 - 09:07 م
محمد توفيق علاوي
محمد توفيق علاوي
وكالات
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قالت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم، إن ترشيح محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة يجب أن يتبعه تحقيق لمطالبات المتظاهرين العراقيين.

وقالت السفارة في بيان، مساء اليوم: «تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي».

وتابعت أن ترشيح السيد محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق هذا الهدف.

وأضاف البيان: «تعتبر الولايات المتحدة أن أمن العراق أمر حيوي، وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة».

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