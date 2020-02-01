أمريكا تعلق على تكليف علاوي برئاسة الحكومة العراقية

قالت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم، إن ترشيح محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة يجب أن يتبعه تحقيق لمطالبات المتظاهرين العراقيين.وقالت السفارة في بيان، مساء اليوم: «تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي».وتابعت أن ترشيح السيد محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق هذا الهدف.وأضاف البيان: «تعتبر الولايات المتحدة أن أمن العراق أمر حيوي، وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة».