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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يحرز تقدم ميداني بتعز ويحرر مواقع استراتيجية

السبت 01/فبراير/2020 - 09:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الجيش اليمني أن قواته أحرزت تقدما ميدانيا في قتاله ضد ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في شرق مدينة تعز، وأنه تمكن خلال هجوم واسع شنته اليوم من تحرير تلّتي المقرمي والجعشاء في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

وأشار المتحدث باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر - في تصريح له - إلى تدمير دبابات وعربات عسكرية ومدافع واختراق التحصينات الدفاعية والسيطرة على تبة المقرمي الاستراتيجية، التي تطل على تبة الجعشاء ومواقع السلال ووادي صالة كما تطل على الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بمنطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرة المتمردين المدعومين من إيران.

وفي غرب المحافظة اليمنية، أعلنت قوات تابعة لألوية العمالقة تدميرها عددا من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة البرح.

ونقلت الوكالة اليمنية عن بيان للألوية القول إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين في جبهة البرح وتمكنت قوات العمالقة من دك تحصينات للميليشيا في جبال رسيان شمال البرح، موضحا أن قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي سقطوا في المواجهات وتم تدمير عتاد قتالي للمتمردين.

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