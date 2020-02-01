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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة بترول عراقية تمنع دخول عمال صينيين إلى مواقعها

السبت 01/فبراير/2020 - 09:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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منعت شركة نفط عراقية شهيرة الموظفين الصينيين على اختلاف مستوياتهم من دخول الحقول التي تطورها الشركات الصينية كتدبير لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد، ومركزه مدينة ووهان الصينية.

وبحسب بيان صدر عن الشركة فقد "اتخذت الشركة كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا الوبائي في المواقع النفطية التي تخضع للتطوير من قبل الشركات الصينية، والشركات الثانوية العاملة بمعيتها في الحقول التابعة لها.

وأوضحت أنها اتخذت "إجراءات وقيود صارمة لمنع دخول أي عامل من الجانب الصيني من القادمين من جمهورية الصين الشعبية مهما كانت أهميته ودرجته الوظيفية وتحت أي عنوان أو مسمى كإجراء احترازي منعا لوصول المرض إلى المواقع النفطية فيه".

وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من 3 أسابيع إلى عشرات الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

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