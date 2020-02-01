عضو بـ«التصديرى للحاصلات الزراعية»: نسعى لفتح أسواق بديلة للصين

■ كيف يؤثر فيروس «كورونا» على الصادرات الزراعية؟

■ ماذا حققت مصر من تصدير الحاصلات خلال ٢٠١٩؟ وما خطة المجلس لدعم الصادرات؟

■ ما أهم مشكلات الحاصلات الزراعية بشكل عام؟

■ كيف تقيّم خطة الإصلاح الاقتصادى؟

■ ما مطالبكم من وزارتى التجارة والزراعة؟

■ ماذا عن مشكلات صناعة الأرز؟

■ ماذا عن منع وزارة الزراعة استيراد الأرز الشعير؟

قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن ظهور فيروس «كورونا» سيؤثر سلبًا على السلع المصدرة للصين، وسيُحدث انخفاضًا فى أسعارها لحين البحث عن أسواق بديلة.وأضاف «النجارى»، فى حواره مع «الدستور»، أن المجلس نجح فى فتح ١٥ سوقًا جديدة العام الماضى، ويسعى لزيادة الصادرات ١٠٪.طالب إيهاب سعيد، رئيس شعبة «مكاتب الاتصالات» بالاتحاد العام للغرف التجارية، شركات المحمول بإعادة النظر فى زيادة هامش ربح التاجر على كروت شحن الموبايل إلى ٥٪، حتى يحقق هامش ربح عادلًا.وقال «سعيد»، لـ«الدستور»، إنه سيتقدم بمذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، للنظر فى وقف البيع العشوائى لكروت الشحن على الأرصفة ولدى الصيدليات والمحلات التجارية والأكشاك فى الشوارع، ما يهدد ٣٦ ألف مكتب اتصالات متخصصة فى هذه الأنشطة على مستوى الجمهورية، وتعمل بتراخيص من الدولة لتقديم هذه الخدمات.وأشار إلى أن الشعبة بدأت فى تطوير خطتها للعام الجارى لتتواكب مع السوق، بما يتيح إعادة صياغة الأنشطة لتتوافق مع منظومة التحول الرقمى، وأولى خطوات ذلك تغيير مسمى الشعبة إلى «المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا»، خاصة مع وجود ٥ ملايين شخص يستفيدون من مكاتب الاتصالات.وأكد عدم وجود تغيرات فى أسعار كروت شحن التليفون المحمول بالنسبة إلى المستهلك، سواء بالزيادة أو النقصان، مع استمرار قرار خفض قيمة رصيد كروت الشحن بنسبة ٣٦٪.وأيدت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة ٣٦٪ من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.وتقدمت الشركات مقدمة الخدمة بطلبات إلى «تنظيم الاتصالات» لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة ذلك بأنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة ١٤٪، بالإضافة إلى ضريبة الـ٨ ٪ الخاصة بضريبة الجدول.- استمرار حالة الارتباك داخل الصين، وحالة الرقابة ومنع التجمعات والحظر بشكل مستمر، جعل التجار المستوردين غير قادرين على تسويق منتجاتهم؛ بسبب منع الحركة، وهذه الحالة لم تؤثر على الصادرات بمصر فقط، بل على صادرات العالم بشكل عام، وكلما كان هناك حظر زاد الركود فى الصادرات للصين، وسيتم البحث عن أسواق بديلة، وسيحدث انخفاض فى أسعار السلع المصدرة للصين، مما يترتب عليه اتخاذ عدد من الدول إجراءات احترازية واستثنائية على إجراءات السفر للصين.- هناك زيادة فى الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، ودائمًا ما يُطلب من المجالس أن تزيد نسبة الصادرات بنسبة ١٠٪ كل عام، ولم يصل المجلس لتلك النسبة خلال ٢٠١٩ لعدة أسباب، أهمها أن الحاصلات الزراعية سلع تتطلب سلامة الغذاء، وعدة ضوابط على مستوى العالم، بالإضافة إلى كونها سلعًا قابلة للتلف بسرعة؛ مما يوثر على عمليات البيع، على عكس الصناعات الهندسية وغيرها، ومع ذلك حققنا زيادة مقبولة فى الصادرات بنحو ٢.٣ مليار دولار خلال الموسم التصديرى الماضى ٢٠١٨ ٢٠١٩، كما نجح المجلس فى فتح ١٥ سوقًا جديدة خلال العام الماضى، كان من بينها تركيا بتصدير المانحو والبطاطس والبصل، ونيوزيلندا للبرتقال، وكندا للعنب والطماطم والموالح، وأيضًا الصين للموالح والتمور والعنب، وتايوان للثوم.وبالنسبة للعام ٢٠٢٠ لدينا خطة واضحة لدعم الصادرات وزيادتها بنسبة ١٠٪، ونستهدف فتح أسواق جديدة، والتركيز على الأسواق الإفريقية، تماشيًا مع أهداف الدولة، والعمل على حل المشكلات اللوجستية، وهناك شركات مصرية تفتح مراكز جديدة فى إفريقيا.- الحاصلات الزراعية سلع غذائية متغيرة ومتعلقة بسلامة الغذاء، وتتطلب دائمًا المتابعة والتركيز، كما أن تحسن قيمة الجنيه المصرى يدعم الصادرات لكنها فى بعض الأوقات تضر المصدر المصرى، خاصة أن الدولار يتراجع ويقوم المصدر بالتصدير بسعر ويعود إليه بسعر أقل، خاصة عندما يرد الأعباء بعد فترة طويلة يكون سعر الدولار تغير، كما أن عملية ظبط السوق الاقتصادية يجب أن تُتابع من جميع الجهات، لذلك نطالب بسرعة صرف رد الأعباء للمصدرين.- جميع الجهات الدولية ذات الصلة شهدت بتحسن وتيرة الاقتصاد المصرى وبنجاح الإصلاح الاقتصادى، وعلى الرغم من أن الدين العام شهد زيادة، حسب تصريحات محافظ البنك المركزى، لكن الرصيد الاستراتيجى للدولار يزيد بشكل كبير، وذلك يزيد من قوة موقف مصر اقتصاديًّا، كما أن المؤسسات المانحة الدولية تقرض مصر قروضًا طويلة الأجل، وهذا لا يحدث إلا مع الاستقرار الأمنى للدول، وتعد مصر من أكثر الدول أمنًا على مستوى العالم.- بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة تقدمنا بمطالب من خلال لجنة الصناعة باتحاد الصناعات وكذلك لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، ومجمل المطالب حول استمرار مبادرات التمويل لبرامج التدريب، وتسهيل وتوفير الأراضى بأسعار ميسرة ومرفقة، وتيسير عملية ترخيص المصانع، ومساعدة المنشآت الصناعية على تعيين موظفين جدد، ولدينا فرصة لإنشاء مراكز تصنيع وتجميع لدول كبيرة تستثمر وتجعل مصر مركزًا للانطلاق لأسواق أخرى، كما أن الاتفاقيات التى أبرمتها مصر يصل عدد المستهلكين فيها إلى مليار و٥٠٠ مليون، أى ربع سكان العالم، ومنها اتفاقيات تجارية بإعفاءات جمركية تسهم فى التشجيع على التجارة البينية.أما وزارة الزراعة فعليها دور كبير تقوم به من خلال المراكز البحثية لديها، ولا بد من تنشيطها، وهى مراكز تضم علماء كبارًا، لكن ينقصها التمويل، ووزير الزراعة هو رجل بنوك فى الأصل، ويجب أن يهتم بالأبحاث الزراعية، ويخلق آليات لتمويلها، والاهتمام بالتكنولجيا بشكل عام، وهو أهم دور تقوم به الوزارة، وهو أن تقوم بتوصيل المنتجين بالبحوث، وتقوم بربطهم وتقوية مركز البحوث على أعلى مستوى لحماية صغار المزارعين، وعليها دور آخر، وهو تقنين الأراضى ومنع التعديات، ولديها مديريات الأراضى، وعليها أن تكون جهة أساسية تسهم فى فصل التعديات الحاصلة؛ لأن الهيئة العامة للتنمية الزراعية هى أقوى جهة يتعامل معها المستثمر الزراعى.- عدد المضارب لدينا يكفى لضرب كميات أكثر من تلك التى تنتجها مصر بشكل عام، ومع ذلك عندما توقف التصدير لم تتطور الصناعة، لأن التنافسية تحدث من خلال السوق العالمية، ولا بد من تحسين المنتج حتى يحقق تنافسًا، لكن فى حالة منع التصدير تكون السوق الداخلية هى المسيطرة، فلا تتعدى الأصناف المميزة ٥٪ من مجمل الإنتاج، وباقى الأرز يتوزع بدرجات تبييض مختلفة لكل المواطنين على مختلف قدراتهم الشرائية، حتى تتطور تلك الصناعة يجب فتح باب التصدير أو استيراد الخام بضوابط تراها وزارة الزراعة، وهو أحد مطالبنا من الوزير، أن يُدرس هذا الملف مرة أخرى، فموقع مصر الجغرافى يمكّنها من أن تكون مركز ضرب أرز وتصديره للعالم أجمع، ويمكن أن نأخذ الخام من الدول الخارجية، ونعيد تصديره بجمارك صفر؛ مما ينشط الصناعة والتجارة ويعود بعائد دولارى أكبر.- بالنسبة لاستيراد الأرز الشعير الخارجى ترفضه وزارة الزراعة على مدار سنين طويلة مضت، خوفًا من أن يكون هذا الأرز مصابًا بآفات تصيب التربة المصرية بالعدوى، أو أن يتم خلط الأصناف المستوردة مع المصرية ما يتسبب فى تشوهها، لكن بالفعل هناك ضوابط واضحة لحماية مصر، والعالم كله يستورد الأرز الشعير، ويجب أن نحل تلك الأزمة، ونقتدى بالدول الأخرى، وهناك دول أوروبية لا تمنع استيراد الخام منه.