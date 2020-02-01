صنع في مصر «3».. عمال وحرفيون: منتجاتنا تنافس فى مختلف الأسواق العالمية

شعبان حميدة: نصدّر الزيوت العطرية لأوروبا.. وأحلم بامتلاك مصنع أكبر

راندا عمر: لدينا 24 مدرسة لتعليم وتصنيع الخزف فى قرية تونس

عادل الجزار: زبائن مصنعى ينتشرون فى جميع دول العالم

جميل بشير: بريطانيا وهولندا وبلجيكا أهم أسواق «حفرنا على الخشب»

بدأ مصنع شعبان حميدة فى تصدير الزيوت العطرية الخام إلى دول أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا، منذ ٢٤ عامًا، فمن خلال مصنع يعمل ٣ أشهر فقط طوال العام وبفريق عمل لا يتجاوز الـ٣٠ عاملًا استطاع توفير منتج بجودة ومواصفات دولية حفظ مكانته سنوات طويلة لدى مستوردى الزيوت العطرية.مصنع «حميدة» داخل قرية «معصرة أبوصير» فى محافظة بنى سويف، قال عنه إنه ملك لعائلته بناه والده عام ١٩٩٦ مستغلًا زراعة آلاف الأفدنة داخل القرية، بمختلف النباتات العطرية مثل الريحان والبردقوش والشبت، فقرر بناء المصنع لتقطير الزيوت العطرية وتصديرها للخارج.وأوضح: «آلاف الأفدنة تتم زراعتها فى قريتنا، خلال ٣ عروات شتاءً وصيفًا، وذلك بدءًا من الموسم الشتوى فى ديسمبر الذى نحصد محصوله فى يونيو، ثم يستقبل مصنعى، ضمن ٦ مصانع أخرى، المحصول من جميع مزارعى القرية».ولا يترك مصنع «حميدة» أى جزء فى النبات دون الاستفادة منه، فبعد استخراج الزيت الخام يستغل المخلفات ويبيعها لمصانع الأسمدة.وتابع: «الزيوت التى تخرج من بنى سويف كلها من أفضل الزيوت الخام حول العالم، لذا تصدّر المحافظة كميات كبيرة منها سنويًا، ويرجع ذلك إلى طبيعة التربة الزراعية فى المحافظة التى تنتج محصولًا يتمتع بمواصفات خاصة وينتج زيوتًا غنية بالعناصر المختلفة التى مكنتنا من نيل ثقة المستورد الأوروبى».وقال «حميدة»: «رغم أن شركات التصدير تستفيد من تصدير الزيوت للخارج بالعملة الصعبة، فإننى أتمنى أن يكون لى مصنع قادر على استغلال تلك الزيوت واستخدامها فى صناعة العطور والأدوية كما هى الحال فى دول أوروبا حتى أوفر احتياجات السوق المحلية»، مشيرًا إلى أنه طوّر عمل مصنعه وتمكن، منذ سنوات قليلة، من استخراج زيتى البرتقال والليمون.منذ ٤٠ سنة، نزلت فتاة سويسرية تدعى إيفلين بوريه فى قرية «تونس» بمحافظة الفيوم، واحترفت منذ صغرها الفن التشكيلى وصناعة الخزف والفخار، وسعت لنشر موهبتها وتعليم أبناء القرية الحرفة التى تتقن أسرارها، فبدأت بتعليم ٢٦ طفلًا، ودشّنت مدرسة صغيرة لتعليم صناعة الخزف والفخار. مرت السنوات وذاع صيت المدرسة التى تحوّلت إلى مصنع كبير لصناعة الخزف والفخار، ينتج الأوانى والتحف الفنية الفخارية بأيادٍ مصرية ويصدرها للخارج. تربى فى تلك المدرسة جيل وراء جيل، وأصبحت القرية تعج بخبراء الحرفة، منهم من سافر إلى بلاد عربية وبدأ مشروعه الخاص، ومنهم من ظل فى قرية تونس ينتج ويصدر منتجاته للعديد من البلدان، مثل لبنان والمغرب والأردن. راندا عمر، واحدة من أبناء تلك المدرسة والعاملين بها، قالت: «كنت من أوائل من تخرجوا فى المدرسة، وأعرف أن عددًا من خريجى المدرسة افتتحوا ورشًا خاصة بهم فى محافظات أخرى مثل الأقصر، أو دول مثل لبنان، وأصبحت لدينا ٢٤ مدرسة داخل وخارج مصر تنتج منتجات مصرية خالصة».وأوضحت: «جميع الورش تعتمد على إنتاج منتج مصرى خالص من خامات مصرية مثل الطين الأسوانى والكاولين والبوكالين، وكلها مواد خام تدخل فى صناعة الأوانى الفخارية أو المنتجات الخزفية».يملك عادل الجزار، ٣٢ عامًا، مصنعًا لـ«التريكو والملابس الشتوية»، فى قرية «سلامون القماش» بمحافظة الدقهلية، وهى قرية مشهورة بالتريكو والتطريز، وكانت تسمى قديمًا «يابان مصر» بسبب منتجاتها المميزة فى هذا المجال.وقال «الجزار»: «يوجد فى المصنع ١٠٠ عامل وعاملة، يشتغلون فى صناعة التريكو والتطريز، وتحديدًا الملابس الشتوية، وذلك داخل ٨٠ ورشة تابعة للمصنع تنتج الملابس الشتوية الثقيلة وتصدرها للخارج».وتابع: «إحنا اللى بنصنع القماش اللى بيدخل فى صناعة الملابس، وشغل التريكو بتعمله السيدات العاملات فى المصنع بإيديهن، عشان تكون كل حاجة صنعت فى مصر، وبعد كده بنصدر للخارج»، مشيرًا إلى تصدير ٨٠٪ من إنتاج المصنع إلى الخارج فى العام الماضى.واختتم: «أصبح للمصنع زبائن فى كل دول العالم، خاصة أن النسبة الكبرى من الإنتاج تكون للتصدير وليست للاستهلاك المحلى».ورشة صغيرة بها ٥٠ حرفيًا أتقنوا أعمال الحفر ونحت خشب «السرسوع»، ووصلت منتجاتهم من قرية «حجازة» فى قنا إلى أسواق بريطانيا وهولندا وبلجيكا، بعد أن تعلموا فنون وأسرار الحرفة على يد جميل بشير.تعلم «بشير» الحرفة على يد فنان فرنسى يدعى بطرس أيون، فى سن صغيرة، ثم جمع ٥٠ شخصًا من القرية التى يعمل أهلها بالنجارة ولديهم موهبة كبيرة فى النحت، فدربهم على أعمال الحفر ونحت خشب «السرسوع» وافتتح ورشته الخاصة عام ٢٠١٦، ونجح خلال سنوات قليلة فى تصدير منتجاته لدول أجنبية وعربية.وقال «بشير»: «الموطن الأصلى لخشب السرسوع هو جنوب إفريقيا، وقنا المدينة المصرية الوحيدة التى يوجد بها هذا النوع من الخشب، فنحصل عليه منها ونقوم بنحته وتصديره للخارج أو المشاركة به فى المعارض الدولية، وسبق أن عرضنا منتجاتنا فى الكويت وفرنسا وبلجيكا وتونس والأردن وتركيا». وعن ذكرياته مع الفنان الفرنسى بطرس أيون، قال: «أرسلنى أبى عندما بلغت الرابعة عشر من عمرى إلى مركز التدريب على أعمال النحت الذى كان يتولى مسئوليته الفنان الفرنسى، وعلّمنى النحت مع مجموعة كبيرة من أطفال القرية، فى البداية على الجبس لأنه أسهل فى التشكيل، وبعد ذلك بدأت الحفر على الخشب».وأضاف: «وفرت لى تلك الحرفة مهنة جيدة ودخلًا ثابتًا، ومنذ عام ١٩٩١ توليت مسئولية المركز خلفًا للفنان الفرنسى وتركته عندما أصبحت أملك ورشتى الخاصة».وأشار إلى أن ورشته تحوّلت على يد الحرفيين الموجودين فيها إلى مركز لتصدير منحوتات خشب السرسوع إلى الكثير من دول العالم، وتم تكريمه من العديد من الدول الأجنبية كان آخرها فرنسا، كما حصل على الجائزة العربية فى المهرجان الدولى بأوزباكستان، مختتمًا: نرفع شعار «صنع فى مصر»، ومنتجاتنا موجودة فى كل أسواق العالم.