الباز: مصر تتعامل بعقل سياسي رشيد مع القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مصر أعلنت بوضوح أنها تؤيد وتدعم بشكل كامل، ما يختاره الفلسطينيون بشأن الخطة الأمريكية للسلام.وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مصر تتعامل بعقل سياسي رشيد مع القضية الفلسطينية، والمؤسس على دعم الفلسطينيين في اختيارتهم، مع ضرورة وجود تفاوض لأن غلق هذا الباب ليس من مصلحة أحد.واستكمل أن خطة السلام الأمريكية هي تحدي كبير لا بد أن يدفع الفلسطينيين للتوحد، بدلا من انقسامهم لفصائل متعددة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح أن الرفض الفلسطيني لخطة السلام جملة وتفصيلا، يعد نوعا من أنواع الضغط في التفاوض، وذلك لأن مشهد إعلان الخطة هو بمثابة إملاء اسرائيلي على الأمريكان.