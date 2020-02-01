أبوشقة: بيت الأمة شهد عُرسًا ديمقراطيًا

تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بالشكر للجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، مؤكدًا أن بيت الأمة شهد عُرسًا ديمقراطيًا، توّج به الوفد في تاريخ هذا الحزب العريق، التي كانت معاركه الدستور والقانون.وأكد "أبوشقة" أن ما يشهده الوفد من روح ديمقراطية وأخوة، هو تأكيد على ما يتمتع به الحزب من مبادئ راسخة تؤكد الشفافية والنزاهة والحرية الكاملة، التي يسطره ويصدرها بيت الأمة للمشهد السياسي، كرسالة للعالم أن في مصر حزبا له مبادئه الراسخة من الديمقراطية والحرية.وأضاف "أبوشقة"، أن الحزب سطر مشهدًا رائعًا في الانتخابات، أكد فيه أن بيت الأمة لا يضم فائزًا أو خاسرًا، إنما الفائز الوحيد هو حزب الوفد الذي بدأ صفحة جديدة، تطوي صفحات الماضي، حتى من كان بينهم خلافات في الماضي، فأبواب الحزب ستظل مفتوحة للجميع، قائلًا: "سنلتقي ونتحاور ونتشاور في أمر الجميع، ومن تم فصلهم، ليفتح الوفد أبوابه لكل من يريد العودة، بالبحث في هذه المسألة".وشدد "أبوشقة" على أن حزب الوفد يؤكد للجميع أن داخل المؤسسة الحزبية لا توجد ضغائن أو خلافات، فالجميع تعنيه مصلحة الحزب أولًا، التي تسمو وترتفع عن الأغراض الشخصية، وهو ما سيجعل الحزب يتبوأ مكانة كبيرة في المجتمع، خاصة أن الوفد لن يقبل بأقل من 30% من خلال حزب قوي له رصيد من التواجد في الشارع.