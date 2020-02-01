«التعليم» للمدارس: «اطمنوا على أي طالب يغيب أكثر من يومين»

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع المدارس المرور خلال طابور الصباح بالمنشآت التعليمية بشكل يومى ومتابعة سبب الغياب.وقالت الوزارة إنها أرسلت تعليمات للمديريات التعليمية على مستوي الجمهورية لتعميمها على المدارس بمتابعة نسب الغياب لمن غاب أكثر من يومين والتواصل مع الأسرة لمعرفة سبب الغياب والاطمئنان عليه.وشددت الوزارة في تعليماتها على ضرورة وجود مياه وصابون فى دورات المياه لسلامة الطلاب ونظافتهم أول بأول.وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامتهم وتفيعل الإجراءات الوقائية فى جميع المدارس.