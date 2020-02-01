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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعلق اتفاق الرحلات السياحية المعفاة من التأشيرة مع الصين

السبت 01/فبراير/2020 - 08:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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علقت الحكومة الروسية العمل بالاتفاقية الموقعة بين روسيا والصين للرحلات السياحية الجماعية المعفية من التأشيرة، على خلفية تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وجاء في قرار نشر يوم السبت على الموقع الرسمي للحكومة الروسية: «من أجل ضمان أمن البلاد، وحماية الصحة العامة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا الجديدة (2019-nCoV) على أراضي روسيا، قررنا تعليق الرحلات السياحية بدون تأشيرة، المنصوص عليها في اتفاق الحكومتين الروسية والصينية للرحلات السياحية الجماعية المعفاة من التأشيرة».

كما أصدرت الحكومة تعليمات لوزارة الخارجية الروسية، بتعليق قبول الوثائق وتسجيل وإصدار تأشيرات العمل للمواطنين الصينيين.

وتشدد موسكو من إجراءات الرقابة الصحية والوقائية على ركاب الرحلات القادمة من الصين، في إطار مواجهة "كورونا" ومنع تسربه إلى روسيا.

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