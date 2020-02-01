صنع في مصر «5».. مدينة متكاملة للأثاث.. وإنتاج ألواح الأخشاب «MDF»

نجحت الدولة المصرية فى استعادة أمجاد صناعة الأثاث، بافتتاح أكبر وأول مدينة متخصصة فى صناعة الأثاث فى مصر بمحافظة دمياط. وأقيمت مدينة دمياط للأثاث على مساحة ٣٣١ فدانًا، بقرار صدر من مجلس الوزراء، وهو القرار رقم ٩٩٩ لسنة ٢٠١٥، الذى خصص هذه الأرض لهذا المشروع. واشتملت المدينة على منطقة الورش الصغيرة والمتوسطة، وتضم ٢٤٤٣ ورشة على مساحة ٥٨ فدانًا، ومنطقة لمخازن الأخشاب بإجمالى ٥٠ مخزنًا، ومنطقة للخدمات الأساسية على مساحة ٣٠٪ من إجمالى المساحة الكلية، ومنطقة المصانع المكملة، ومنطقة صناعات البتروكيماويات والدهانات صديقة البيئة، على مساحة ٢١ ألف متر مربع، بإجمالى ١٧ مصنعًا، ومناطق انتظار للشاحنات، إضافة إلى منطقة للمعارض على مساحة ١٠٩ آلاف متر مربع، ومبنى إدارى على أعلى مستوى، ومستشفى لليوم الواحد، ومركز لجراحة الأطراف، ومصنع لتدوير مخلفات الورش. وإلى جانب ذلك، عملت الدولة على إنشاء أول مصنع لإنتاج ألواح الأخشاب «MDF» بمحافظة البحيرة، من قش الأرز، والذى أعلن عن تأسيسه بتكلفة استثمارية ٤.٥ مليار جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢٠٥ آلاف متر مكعب سنويًا، اعتمادًا على كمية ٢٤٥ ألف طن سنويًا من القش كمادة خام. وقال على رءوف البدرى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن تدشين هذا المصنع يعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج، ويؤدى إلى تراجع أسعار المنتج النهائى فى الأسواق، خاصة أن هذه الألواح تدخل فى جميع أنواع الموبيليا.