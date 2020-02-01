صنع في مصر «2».. ريادة في الحديد والأسمنت والرخام والجرانيت

شهد قطاع البناء فى مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، أدى إلى زيادة الإنتاج بل ووجود فائض فى أغلب هذه الصناعات.

ففى صناعة الأسمنت أنشئ مجمع مصانع بنى سويف العملاق للأسمنت، بتكلفة بلغت ١.١ مليار دولار فى مدة قصيرة لا تتعدى ١٨ شهرًا، ويضم بداخله ٣ مصانع كبرى لإنتاج الأسمنت كل منها يحتوى على خطى إنتاج، بإجمالى ٦ خطوط، تنتج يوميًا ٣٦ ألف طن أسمنت متنوع، فضلًا عن أنه يحتوى على معامل كيميائية وفيزيائية خاصة باختبارات جميع المواد الداخلة فى صناعة الأسمنت واختبارات مراقبة الجودة.

كما يضم المجمع ٥ مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت، على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، بإجمالى طاقة إنتاجية ٣ ملايين متر مسطح رخام، ومليون متر مسطح جرانيت سنويًا.

ومن المقرر أن ينتج المصنع نحو ٢٠٪ من إنتاج مصر من الأسمنت، وهى نسبة كبيرة جدًا تضع مصر على خريطة التصدير.

أما الحديد، فاحتلت مصر المرتبة ٢١ على مستوى العالم فى إنتاجه والأولى عربيًا بنحو ٨ ملايين طن.

ووصلت الطاقات الإنتاجية للحديد إلى ١٤.٢ مليون طن، لا سيما مع دخول مصنع السويس للصلب الإنتاج بواقع ١.٤ مليون طن أغسطس الماضى، ويصل الإنتاج الفعلى إلى ٧.٧ مليون طن.

كما تم بناء مصنع «الدرفلة ٣» بالسويس خلال عام واحد فقط بدلًا من ثلاثة أعوام، وصمم بأعلى المعايير العالمية وبطاقة إنتاجية سنوية بإجمالى ١٤ مليون طن من أطوال حديد التسليح لتتكون منظومة صناعية متكاملة.

كما جرى تأسيس الشركة الوطنية المصرية للرخام والجرانيت عام ٢٠١٦ كشركة مساهمة مصرية لتكون البداية بإنشاء المجمع الصناعى للرخام والجرانيت بمنطقة الجفجافة، على مساحة مليونى متر مربع، لتشمل مجمعًا عملاقًا يضم هنجرًا للتصنيع على مساحة ٣٠ ألف متر مربع ومنطقة تشوينات للمنتج النهائى.

