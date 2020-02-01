رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صنع في مصر «2».. ريادة في الحديد والأسمنت والرخام والجرانيت

السبت 01/فبراير/2020 - 08:39 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
طباعة
شهد قطاع البناء فى مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، أدى إلى زيادة الإنتاج بل ووجود فائض فى أغلب هذه الصناعات.
ففى صناعة الأسمنت أنشئ مجمع مصانع بنى سويف العملاق للأسمنت، بتكلفة بلغت ١.١ مليار دولار فى مدة قصيرة لا تتعدى ١٨ شهرًا، ويضم بداخله ٣ مصانع كبرى لإنتاج الأسمنت كل منها يحتوى على خطى إنتاج، بإجمالى ٦ خطوط، تنتج يوميًا ٣٦ ألف طن أسمنت متنوع، فضلًا عن أنه يحتوى على معامل كيميائية وفيزيائية خاصة باختبارات جميع المواد الداخلة فى صناعة الأسمنت واختبارات مراقبة الجودة.
كما يضم المجمع ٥ مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت، على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، بإجمالى طاقة إنتاجية ٣ ملايين متر مسطح رخام، ومليون متر مسطح جرانيت سنويًا.
ومن المقرر أن ينتج المصنع نحو ٢٠٪ من إنتاج مصر من الأسمنت، وهى نسبة كبيرة جدًا تضع مصر على خريطة التصدير.
أما الحديد، فاحتلت مصر المرتبة ٢١ على مستوى العالم فى إنتاجه والأولى عربيًا بنحو ٨ ملايين طن.
ووصلت الطاقات الإنتاجية للحديد إلى ١٤.٢ مليون طن، لا سيما مع دخول مصنع السويس للصلب الإنتاج بواقع ١.٤ مليون طن أغسطس الماضى، ويصل الإنتاج الفعلى إلى ٧.٧ مليون طن.
كما تم بناء مصنع «الدرفلة ٣» بالسويس خلال عام واحد فقط بدلًا من ثلاثة أعوام، وصمم بأعلى المعايير العالمية وبطاقة إنتاجية سنوية بإجمالى ١٤ مليون طن من أطوال حديد التسليح لتتكون منظومة صناعية متكاملة.
كما جرى تأسيس الشركة الوطنية المصرية للرخام والجرانيت عام ٢٠١٦ كشركة مساهمة مصرية لتكون البداية بإنشاء المجمع الصناعى للرخام والجرانيت بمنطقة الجفجافة، على مساحة مليونى متر مربع، لتشمل مجمعًا عملاقًا يضم هنجرًا للتصنيع على مساحة ٣٠ ألف متر مربع ومنطقة تشوينات للمنتج النهائى.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

منذ يوم

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

منذ حوالي 7 ساعات

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

منذ حوالي 9 ساعات

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

إنفوجراف

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

العطلة الأسبوعية من أسباب البدانة

دراسة ألمانية تكشف أفضل الروائح لتحسن مهارات الذاكرة

دراسة: عادات النوم الخاطئة تزيد من خطر الزهايمر

البروتين الزائد يضرّ صحة القلب

منوعات

مسلسل رسوم متحركة أمريكي تنبأ بظهور «كورونا»

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى