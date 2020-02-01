صنع في مصر «6».. مصانع للألبان وأدوية أورام وسرنجات ذاتية التدمير

يقام أول مصنع متخصص فى إنتاج الأدوية المناعية، خلال العام الحالى، ويُعتبر الأول من نوعه، ليس على مستوى مصر فقط، ولكن دول القارة السمراء كافة، وسيبدأ نشاطه بطرح ٧ أدوية فى السوق المحلية.

وفى عام ٢٠١٧، جرى الإعلان عن أول مصنع لإنتاج ألبان الأطفال، على مساحة ٣١ ألف متر مربع، وينتج ٣٥ مليون عبوة سنويًا، ويزيد إنتاجه عن حاجة السوق المصرية بنحو ١٧ مليون عبوة.

وفى العام نفسه، جرى افتتاح أول مصنع مصرى متخصص فى إنتاج أدوية الهرمونات بالشرق الأوسط بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، تابع لشركة «أكديما للصناعات الدوائية»، على مساحة ٢٠ ألف متر.

وخلال العام، بدأت مصر فى إقامة أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام، على مساحة ٦١ ألف متر بمدينة ٦ أكتوبر، وبإنتاج حوالى ١٠٠ صنف من الأشكال الدوائية المختلفة.

وجرى اختيار ٥٩ مركبًا كيميائيًا، لتستخدم فى إنتاج ١٠٣ منتجات صيدلية، لتغطى احتياجات السوق المصرية للمناقصات بنسبة ٩٦٪، وسيجرى تصدير بعض أدوية الأورام للخارج. وسينتج المصنع ٥٠٪ من الأدوية التى تحتاجها الدولة، وخلال ١٠ سنوات سيصل إنتاجه لـ٩٠٪ مما تحتاجه السوق المصرية.

ولدى مصر أيضًا مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير، يجرى تطويره حاليًا بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى ٥.٢ مليون دولار، وينتج المصنع الجديد ٦٠٠ مليون سرنجة سنويًا.

وعلى صعيد الأدوية، تصدرت مصر بعدد من الأدوية المصرية، منها دواء لعلاج السكر، طرحته واحدة من شركات الأدوية الوطنية، ويعتبر أول دواء مصرى لعلاج السكر لا يعمل عن طريق البنكرياس.

وفى خطوة تعد الأولى من نوعها، تبدأ مصر تصنيع أول دواء مصرى لعلاج المرضى المنتكسين من علاج فيروس سى، وذلك بعد أن وافقت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة على اعتماد الدواء، الذى يشكل نقلة فى علاج فيروس سى ويقلل من الاعتماد على الدواء المستورد.

