الباز: استعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة تبدأ بالتفاوض

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مصر لديها تجربة سابقة في استعادة أرضها من إسرائيل عبر المفاوضات.وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان يعرف أن الحرب ليست هدفا أو غاية يسعى لها، ولكنها وسيلة لبدء التفاوض على استعادة الأرض، موضحا أن الرئيس السادات أراد أن يتفاوض مع إسرائيل وهو منتصر.واستكمل الباز: أن هذه الخبرة المصرية في استعادة الأرض تقول إن الفلسطينيين يجب أن يجلسوا على مائدة التفاوض مع الإسرائيليين لاستعادة الأرض مرة أخرى.وواصل: أن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن خطة السلام الأمريكية، يمكن أن يكون ورقة ضغط، على الطرف الآخر لمراجعة حساباته.