رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: استعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة تبدأ بالتفاوض

السبت 01/فبراير/2020 - 08:32 م
الباز
الباز
محمود عرفات
طباعة
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مصر لديها تجربة سابقة في استعادة أرضها من إسرائيل عبر المفاوضات.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان يعرف أن الحرب ليست هدفا أو غاية يسعى لها، ولكنها وسيلة لبدء التفاوض على استعادة الأرض، موضحا أن الرئيس السادات أراد أن يتفاوض مع إسرائيل وهو منتصر.

واستكمل الباز: أن هذه الخبرة المصرية في استعادة الأرض تقول إن الفلسطينيين يجب أن يجلسوا على مائدة التفاوض مع الإسرائيليين لاستعادة الأرض مرة أخرى.

وواصل: أن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن خطة السلام الأمريكية، يمكن أن يكون ورقة ضغط، على الطرف الآخر لمراجعة حساباته.

موضوعات متعلقة

"ذا هيل": إقامة دولة فلسطينية مفتاح نجاح "صفقة القرن"

سمير فرج يكشف شروط حصول مصر على المعونة الأمريكية (فيديو)

"الشاذلي والسادات".. قصة خلاف في حب الوطن (فيديو)

الباز: إدارة السيسي متصالحة مع كل العصور السابقة (فيديو)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

منذ يوم

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

منذ حوالي 7 ساعات

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

زوج رحاب بدر يخرج عن صمته: «موتها جنائي»

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

إنفوجراف

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

العطلة الأسبوعية من أسباب البدانة

دراسة ألمانية تكشف أفضل الروائح لتحسن مهارات الذاكرة

دراسة: عادات النوم الخاطئة تزيد من خطر الزهايمر

البروتين الزائد يضرّ صحة القلب

منوعات

مسلسل رسوم متحركة أمريكي تنبأ بظهور «كورونا»

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى